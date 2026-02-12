Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi - Son Dakika
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi

12.02.2026 13:05  Güncelleme: 13:19
14 Şubat'ta oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler, 2 sezon önceki olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

YARDIMCILAR BELLİ OLDU

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran ve Melih Aldemir yapacak. VAR ve AVAR hakemleri ise maç günü açıklanacak.

OLAYLI DERBİYİ DE YÖNETMİŞTİ

Halil Umut Meler, iki sezon önce oynanan ve saha olaylarıyla gündeme gelen Trabzonspor – Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı. Atama, karşılaşma öncesi dikkat çekti.

İşte Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri:

Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini hakemi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    hayırlı olsun Trabzon'a. israilsaray ın hakemi 62 36 Yanıtla
    Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Halil umut fener 4 1
  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    6s nin öz evladı Halil umut meeeeeeler 26 17 Yanıtla
  • Baycan Demirdaş Baycan Demirdaş:
    gsli hakem atandıktan sonra beraberlik garanti oldu 20 14 Yanıtla
  • Tufan Başar Tufan Başar:
    KORKAĞI VERMİŞLER, GS HAKEMİ. 15 9 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Halil Umut Fener,ilk kırmızıyı ver, penaltı olmadan kuşlar olmaz onu da ver. 1 2 Yanıtla
    Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    o olsa olsa galatasaray yalakası okanın kankası daha yazayım mı 1 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
