16 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
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16 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor

10.05.2022 13:30
16 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Basketbol Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası, Balıkesir'de sürüyor.

Türkiye Basketbol Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası, Balıkesir'de sürüyor.

Kentte 8 Mayıs'ta başlayan turnuvaya A Grubu'nda TOFAŞ, Adana 1903, Çankaya Üniversitesi, Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Ege Asist, İzmir Bahçeşehir Okulları, Final Spor, C Grubu'nda Beşiktaş, Galatasaray Nef, Anadolu Efes, Eskişehir Gelişim, D Grubu'nda ise TED Ankara Kolejliler, Balıkesir Büyükşehir Belediye spor, Fenerbahçe Beko, Türk Telekom takımları katılıyor.

Şampiyonanın 3. gününün ilk mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray Nef'i 78-74, ikinci maçta ise TED Ankara Kolejliler, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 83-51 mağlup etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun Balıkesir'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Basketbolseverlere maçları kaçırmamaları tavsiyesinde bulunan Arıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada seyrettiğimiz sporcularımız aslında geleceğin 12 Dev Adamı. Burada birçok Süper Lig takımın altyapıları mücadele ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de turnuvada mücadele eden takımlar arasında. Beşiktaş, Galatasaray, Anadolu Efes, Fenerbahçe, TOFAŞ gibi Süper Lig takımları yanında 1. Lig takımları da burada. Güzel bir turnuva. Bütün basketbolseverlerin 14 Mayıs'a kadar devam edecek Kurtdereli ve Alpaslan Türkeş spor salonlarında oynanan maçları takip etmelerini arzu ediyorum. Önemli bir organizasyon bu gençler gelecekte milli takımda olacaklar, kaçırmamalarını tavsiye ediyorum."

Şampiyona, yarın yükselme grubu, 12 Mayıs'ta çeyrek final, 13 Mayıs'ta klasman maçları ve yarı finalin ardından 14 Mayıs'taki final mücadelesiyle sona erecek.

16 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor
16 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor
16 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 16 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika


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