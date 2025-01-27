16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif - Son Dakika
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16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif

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Adana Demirspor'un 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e İngiltere Premier Lig devi Arsenal'den 3 milyon euroluk resmi teklif yaptı. 4 büyüklerin de kapısını çaldığı lacivert-mavili kulüp, genç kaleciye gelen tüm teklifleri reddetti. Öte yandan Maestro'ya da Süper Lig ve İngiltere'den talipler olduğu belirtildi.

27.01.2025 19:00  Güncelleme: 22:36
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Adana Demirspor'un bir önceki dönemde ikinci başkanlığını yapan, bu dönemde ise kulüp adına geniş inisiyatif kullanan Metin Korkmaz, lacivert-mavili takımın iki gözde oyuncusu, 16 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer ve son haftalardaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Maestro'nun olası transferleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"MAESTRO İÇİN BELİRLEDİĞİMİZ FİYAT 5 MİLYON EURO"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Korkmaz, "Deniz ve Maestro için yurt dışı ve yurtiçinden çok sayıda resmi teklif aldık. Beşiktaş, Maestro'yu çok istedi ve teklif sundular. 1.5 milyon euro teklif ettiler; ancak bizim bu rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Zaten Udinese kulübü bunun iki katından fazlasını teklif etti. Galatasaray Maestro'nun transfer koşullarını sordu. Ama anladığım kadarıyla onların transferdeki önceliği kanat forvet. Bu transferi gerçekleştirdikten sonra Maestro'yu transfer edebileceklerini duyurdular. Sıcak bakıyorlar. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de ilgisi var. Premier Lig'den bazı takımlar Maestro için bizi aradı. Bizim onun transferiyle ilgili belirlediğimiz taban fiyat 5 milyon euro" dedi.

16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif

"DENİZ'E ARSENAL'DEN 3 MİLYON EURO"

Metin Korkmaz, "Kalecimiz Deniz henüz 16 yaşında ve Süper Lig'de banko top oynuyor. Ve çok sıra dışı performans yapıyor. Süper Lig'de tüm büyük kulüpler onun transferine talip. Galatasaray'la Deniz için konuştuk. Bu transferde istekliler, transferde bir öncelikleri var, sonrasında Deniz ve Maestro için teklif verebilirler. Arsenal resmi teklif gönderdi. 3 milyon Euro önerdiler. Bu teklife göre, parayı ödeyecekler, ama Deniz bizde bir buçuk yıl kiralık oynayacak. Sonrasında Arsenal'a katılacak. Fenerbahçe ise Maestro ve Deniz için 3 milyon Euro teklif etti. Ayrıca 'Deniz 1 buçuk yıl sizde kiralık oynasın sonra bize gelsin' dediler. Ne yazık ki iki kulübün de teklifini reddetmek zorunda kaldık. Biz teklif edilen rakamlara Deniz'i asla vermeyiz. Arda Okan Kurtulan'dan, Kadir Karayiğit'e, İzzet Çelik, Tolga (Konyaspor talip), Nabil (Alanyaspor transfer) ve Semih Güler kadar tüm genç futbolcularımıza Süper Lig'den teklif geliyor. Bu ara transfer döneminde sadece bir oyuncu satacağız. İki olmaz. Takımı genel itibarıyla koruyacağız. Fenerbahçe, Deniz için hala istekli. Fenerbahçe, bana 'Deniz birinci önceliğimiz' dedi" diye konuştu.

16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif

DENİZ'İN RAKAMLARI

16 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer ise, Akdeniz ekibi ile 13 maça çıktı ve 1119 dakika sahada kaldı. Sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden genç kaleci, futbola Çukurova Demirspor altyapısında başladı ve 2019 yılında Adana Demirspor'a katıldı.

16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif

MAESTRO'NUN SEZON PERFORMANSI

Adana Demirspor'un en çok maç oynayan oyuncusu olarak dikkat çeken 21 yaşındaki Angolalı Maestro, Benfica B takımından 2024 Şubat ayında transfer edildi. Genç orta saha oyuncusunun Adana Demirspor'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 20 maçta 1 gol kaydetti.


16 yaşındaki Deniz Dönmezer\'e Premier Lig devinden resmi teklif

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Son Dakika Spor 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Çopur:
    Ulan bari adamı Arsenal a satın hayatı kurtulsun ve iyi takımda oynasın 46 0 Yanıtla
  • Kerim Ayrıç:
    herkes talip ama kimse almıyor:) 20 1 Yanıtla
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