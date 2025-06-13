17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri Başladı

Binlerce güreşseverin ilgi gösterdiği 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin 17'ncisi bugün gerçekleştirilen müsabakalarla başladı. Bu yıl "Hocaların Hocası" unvanıyla tanınan şampiyon güreşçi Ramiz Kahveciler adına düzenlenen organizasyon İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen yağlı güreşlere 73 başpehlivan, 98 başaltı, 113 büyük orta olmak üzere toplam 1600 güreşçi kayıt yaptırdı. Bugün tartı ve kayıt işlemleriyle başlayan organizasyonda eleme müsabakaları için sahaya gelen ve peşreve çıkan minik-1 boyundan küçük orta büyük boyuna kadar olan güreşçiler, rakiplerinin sırtını yere getirmek için kol bağladı. İlk müsabakalar ile birlikte ter dökmeye başlayan pehlivanlar 3 gün boyunca kısasıya rekabet içerisinde olacak.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanların çayıra çıkarak kıran kırana mücadele edeceği 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde 14 Haziran Cumartesi günü Başpehlivan 1, 2, 3 ve 4. tur güreşleri yapılacak. 15 Haziran Pazar günü ise başpehlivan çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları gerçekleştirilecek. Dev organizasyonda şampiyon başpehlivan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenerek özel hazırlanmış altın kemerin sahibi olacak.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. organizasyonu olarak yapılan Sekapark etabında birinci olanlara ekstra 3 puan veriliyor. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde kendi boylarında ilk 64'e giren pehlivanlar da Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğrudan katılma hakkı kazanıyor. - KOCAELİ