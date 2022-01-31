18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak

Fatih Terim döneminde A Takım'da fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Domenec Torrent tarafından da tercih edilmedi. 18 yaşındaki orta saha, Marsilya ile görüşmek için Fransa'ya uçtu. Elmas, sezon sonu geçerli olacak anlaşma ile Marsilya'nın futbolcusu olacak.

1 DAKİKA OYNADI

Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında forma giyme şansı bulmuştu. Genç futbolcu bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.

ADANA'YA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray daha önce profesyonel sözleşme imzalatamadığı Mustafa Kapı'nın Lille'e gidişine engel olamamıştı. Ancak Lille'de forma şansı bulamayan Kapı kısa bir süre önce Adana Demirspor'a transfer olarak Türkiye'ye geri dönmüştü.