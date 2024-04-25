1969 Bilecikspor Kulübü, Manisa deplasmanında Yunus Emre Belediyespor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

1969 Bilecikspor Kulübü, Manisa deplasmanında Yunus Emre Belediyespor ile karşılaşacak

1969 Bilecikspor Kulübü, Manisa deplasmanında Yunus Emre Belediyespor ile karşılaşacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecikspor Kulübü, hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı şimşekler, geçtiğimiz hafta kaybedilen maçın üzüntüsünü atamamış olmalarıyla dikkat çekiyor. Hafta sonu hedefleri ise 3 puan almak.

25.04.2024 10:54  Güncelleme: 10:57
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecikspor Kulübü hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ediyor.

BAL 4. Grup'un 26. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü pazar günü Manisa deplasmanında Yunus Emre Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı şimşekler zorlu maç öncesi hazırlıklarına İstasyon SENTETİK Sahası'nda devam ederken, takımda hafta sonu kaybedilen maçın üzüntüsünü hala atamamış olması gözlerden kaçmadı.

Hafta sonu kendi evinde İzmir temsilcisi Çeşme Belediyespor karşısında iyi oynadığı maçı hakem hataları nedeniyle 2-0 kaybeden 1969 Bilecikspor Kulübü'nde hafta sonu hedef 3 puan olarak belirlendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 1969 Bilecikspor Kulübü, Manisa deplasmanında Yunus Emre Belediyespor ile karşılaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1969 Bilecikspor Kulübü, Manisa deplasmanında Yunus Emre Belediyespor ile karşılaşacak - Son Dakika
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