2.5 ay sonra geri dönmüştü! Bütün ülke Mehmet Topal'ı konuşuyor - Son Dakika
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2.5 ay sonra geri dönmüştü! Bütün ülke Mehmet Topal'ı konuşuyor

2.5 ay sonra geri dönmüştü! Bütün ülke Mehmet Topal\'ı konuşuyor

2.5 aylık aranın ardından teknik direktörlüğe başladığı ve kendi isteğiyle ayrıldığı Romanya 1. Lig ekibi Petrolul Ploiesti'ye geri dönen Mehmet Topal, ikinci döneminde dikkat çeken bir performans sergiledi. Topal, bu süreçte takımın başında çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve kötü gidişatı durdurarak Rumen ekibine UEFA Konferans Ligi hayali kurdurttu.

22.04.2025 16:14
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Sezon başında teknik direktörlük kariyerine başladığı Romanya 1. Lig ekibi Petrolul Ploiesti'deki ikinci dönemini geçiren Mehmet Topal, adından söz ettirmeye devam ediyor.

ARALIK'TA GİTTİ, MART'TA GELDİ

Teknik direktörlük kariyerine bu sezon başında Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımına imza atarak başlayan Mehmet Topal, 25 Aralık 2024'te kendi kararıyla takımdan ayrılmış ve yerine Adrian Mutu getirilmişti. 39 yaşındaki teknik adam, takımı şampiyonluk play-off grubunda bırakmıştı. Mutu ile başarısız bir grafik çizen Petrolul ise 9. sıraya kadar gerilemişti. Rumen Kulübü, 2.5 ay süren Mutu döneminin ardından uzun süren ikna çabalarının ardından 18 Mart 2025'te takımın başına yeniden Mehmet Topal'ı geçirdi.

İKİNCİ DÖNEMİNDE YENİLMEDİ

Mehmet Topal, Petrolul Ploiesti'deki ikinci döneminde 4 maça çıkan ve 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve kötü gidişatın ardından takımını yeniden canlandırmayı başardı. Rumen kulübü, bu sonuçlar üzerine UEFA Konferans Ligi'ne katılmak hedefi belirledi. Play-Inn grubunu lider bitirecek takım Romanya'yı UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek.

SON MAÇTA FARK ATTILAR

100. yılında takımı bir Türk teknik direktöre emanet eden Petrolul Ploiesti, son maçını ise farklı kazandı. Ploiesti, dün oynanan maçta Gloria Buzau'yu 4-0 yenerek taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Mehmet Topal, Romanya Ligi'nde fark yaratmaya yaratmaya devam ediyor.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DE İMZA ATIYOR

Geçen hafta down sendromlu bireylerin futbolcularla birlikte seremoniye çıkmasını sağlayarak gönülleri fetheden 39 yaşında genç çalıştırıcı, Romanya Ligi'nde ilk kez böylesine bir olayın yaşanmasına vesile olmuştu. Topal, sosyal sorumluluk projelerine bu hafta bir yenisini ekledi ve seremoniye bu çocuklarla çıktı. Mehmet Topal, maça gelen küçük yaştaki taraftarlarla yakından ilgilendi, fotoğraf çektirdi, onların formalarını imzaladı.

LİDERİN ENSESİNDE

Mehmet Topal'ın takımı Petrolul Ploiesti'nin Romanya 1. Ligi Play-Inn grubunda Otelul ile birlikte 28 puanı bulunuyor ama averajla ikinci sırada yer alıyor. Play-Inn grubunu lider bitirecek takım Romanya'yı UEFA Konferans Ligi'nde temsil etme hakkı elde edecek. 7 ve 8. takımlar küme düşmemek için play-off oynayacakken, 9 ve 10. sırada tamamlayan takımlar ise lige veda edecek. 5. maçlar sonunda oluşan puan durumu şu şekilde;

  • 1- Otelul: 28 puan, +4 averaj
  • 2- Petrolul Ploiesti: 28 puan, +3 averaj
  • 3- Hermannstadt: 27 puan, 0 averaj
  • 4- Poli Iaşi: 26 puan, +7 averaj
  • 5- Farul: 24 puan, +2 averaj
  • 6- UTA Arad: 24 puan, -2 averaj
  • 7- Botoşani: 22 puan, -2 averaj
  • 8- Sepsi OSK: 22 Puan, -7 averaj
  • 9- U. Slobozia: 19 puan, -1 averaj
  • 10- Gloria Buzau: 16 puan, -4 averaj
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Son Dakika Spor 2.5 ay sonra geri dönmüştü! Bütün ülke Mehmet Topal'ı konuşuyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • emir2003:
    Ali Koç Başkan bi düşün derim 4 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Steau Bükreş,Dinamo Bükreş nerede ? 0 0 Yanıtla
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