2. Kuzey Ege Spor Oyunları Tanıtıldı

İzmir'de 12-17 Mayıs'ta Foça ilçesinde düzenlenecek 2. Kuzey Ege Spor Oyunları'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Foça'daki toplantıya İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile sponsorlar katıldı.
Foça Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Kınık ve Menemen ilçelerinden, 11 branşta yaklaşık 1500 sporcu yer alacak.
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