Ters laleleri görmek için kilometrelerce yürüdüler - Son Dakika
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Spor

Ters laleleri görmek için kilometrelerce yürüdüler

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Koparıldığında 244 bin 315 TL cezası olan ters laleleri görmek için Siirt'ten Mardin'e gelen dağcılar 2 saatlik yolculuk sonrası, yaklaşık 20 gün canlılığını koruyan ters laleleri görme fırsatı yakaladı.

17.05.2024 13:55
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Mardin'den Siirt'e gelen dağcılar, 1500 rakımlı dağın zirvesinde açan ve sadece 20 gün canlılığını koruyabilen ters laleleri görmek için 2 saat yürüyerek 7 kilometre yol katetti.

Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, halk arasında 'Ağlayan gelin' olarak bilinen, koparıldığında 244 bin 315 TL cezası olan ters laleleri görmek için Siirt'in Şirvan ilçesine geldi. Endemik tür olan ters laleleri görmek için yürüyerek 7 kilometrelik yol kateden sporcular, Bacavan Yaylası'ndaki 1500 rakımlı dağın zirvesine çıktı. 2 saatlik yolculuk sonrası sporcular, bahar aylarında açan ve yaklaşık 20 gün canlılığını koruyan ters laleleri görme fırsatı yakaladı.

20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için kilometrelerce yol katettiler

'"BURAYA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM"

Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü İl Temsilcisi Hasan İmrak, "Ters lalelerin olduğu bölgeyi ziyaret etmek istedik. Mardin'den buraya yaklaşık 230 kilometre yol yapıp, geldik. Şu an Siirt Şirvan'dayız. Ters lalelerin olduğu bölgedeyiz. Harika bir duygu içerisindeyim. Herkesi bu bölgeye bekliyorum. Buraya sahip çıkmamız lazım. Bölgemize en yakın yerlerden bir tanesi, Siirt Şirvan'da yetişiyor. Buraya gelen dağcı ve doğaseverler, bu bitkiye sahip çıkmalı, bu çiçeği korumalı" diye konuştu.

20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için kilometrelerce yol katettiler

"ENDEMİK BİR BİTKİ, ÇOK NARİN"

Ters lalelerin kısa bir süre canlılığını koruduğunu ifade eden Şule Yüceyurt da "Yürüyüş parkuru çok zor değildi. Ters laleler endemik bir bitki, coğrafyamızda çok nadir yetişen bir bitki. Endemik bir bitki olduğu için her yerde yetişmiyor, dolayısıyla çok narin. Sadece bu bölgeye özgü olduğu için korumak da o derece önemli. Nasıl görmek istiyorsak, öyle bırakalım" dedi.

20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için kilometrelerce yol katettiler
20 günlük ömrü olan çiçeği görmek için kilometrelerce yol katettiler
Ters laleleri görmek için kilometrelerce yürüdüler
Kaynak: DHA

Mardin, Şirvan, Siirt, Doğa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ters laleleri görmek için kilometrelerce yürüdüler - Son Dakika

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