20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları\'nda Ukrayna zirvede

Spor

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan bugün oynanan müsabakalarla sona erdi.

Resmi açılışı 2 Mart'ta yapılan ancak 29 Şubat'ta müsabakaların başladığı oyunlar, bugün yapılan satranç ve futsal maçlarıyla tamamlandı.

2023 Kış Deaflympics'te erkeklerde şampiyon İran

Erkekler futsalda altın madalyayı İran kazandı. Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final maçında İran, Japonya'yı ilk yarısı 1-1 biten maçta 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İran altın madalya alırken, Japonya ise gümüş madalyada kaldı. Üçüncülük maçında ise Brezilya, İspanya'yı 8-4 yenerek bronz madalya kazandı.

2023 Kış Deaflympics'te satranç klasik takımda şampiyonlar belli oldu

Satranç klasik takım kategorisinde kadınlarda Ukrayna 1, erkeklerde ise Hırvatistan şampiyon oldu. Yakutiye Gençlik Merkezi'ndeki müsabakalara kadınlarda 10 ülke 13 takımla katıldı. Türkiye, Ukrayna ve Kazakistan ikişer takıma mücadele etti. Toplam 7 tur üzerinden yapılan müsabakalar sonucunda Ukrayna altın madalya, Polonya gümüş madalya, Macaristan ise bronz madalya aldı. Türkiye adına yarışan birinci takım 10'uncu, ikinci takım ise 12'nci oldu.

Erkeklerde ise 13 ülke müsabakalara katıldı. Toplam 7 tur üzerinden oynanan erkekler klasik takımlarda altın madalyayı Hırvatistan, gümüş madalyayı Polonya, bronz madalyayı ise Kazakistan aldı. Türkiye ise turnuvayı 12. olarak tamamladı.

Ukrayna zirvede tamamladı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) en başarılı ülke Ukrayna oldu. Ukrayna 10 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya ile toplam 19 madalyayla ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı. Ukrayna'yı Çin ve Avusturya takip etti.

Oyunlara 36 ülke katılırken, 19 farklı ülke madalya alma başarısı gösterdi. Toplam 6 branşta, 102 madalya verildi. Türkiye ise organizasyonu madalyasız tamamladı.

Turnuvada madalya kazanan ülkeler şu şekilde:

Ukrayna: 10 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 19 madalya

Çin: 7 altın, 7 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 20 madalya

Avusturya: 6 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya

Polonya: 5 altın, 4 gümüş olmak üzere toplam 9 madalya

İtalya: 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya

Fransa: 1 altın, 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 8 madalya

Hırvatistan: 1 altın, 1 gümüş olmak üzere toplam 2 madalya

Letonya: 1 altın madalya

İspanya: 1 altın madalya

İran: 1 altın madalya

Japonya: 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya

Almanya: 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya

Güney Kore: 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya

Macaristan: 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 3 madalya

Brezilya: 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 2 madalya

Sırbistan: 1 bronz madalya

Slovakya: 1 bronz madalya

İsviçre: 1 bronz madalya

Kazakistan: 1 bronz madalya - ERZURUM