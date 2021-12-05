2021 TOSFED Baja Kupası'nın Bolu ayağında ikinci etap yarışları başladı

TOSFED Baja Kupası'nın Bolu ayağında ikinci etap yarışları başladı.

Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (BOLOFF) ev sahipliğinde Türkiye'nin çeşitli illerinden 36 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun ikinci gününde, kamp alanında araçların bakımları yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan sporcular, Çakmaklar mesire alanında verilen startla 14 Burada etabına başladı. Yaklaşık 75 kilometrelik parkuru geçecek sporcular, yarışları Pirahmetler köyünde tamamlayacak.

BOLOFF Kulübü Başkanı Burhan Turan, AA muhabirine, adrenalin dolu yarışların devam ettiğini, yarışa katılanların çok memnun olduğunu söyledi. Gelecek yıl daha büyük organizasyon yapılması için sporcuların destek olacağını söylediğini aktaran Turan, "Gelecek yıl sporcular kilometreyi çoğaltarak Bolu'nun coğrafyasını kullanmak istiyor. Şimdiden gelecek yıl için yoğun talep var." dedi.