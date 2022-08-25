Ergene Velimeşespor'dan transfer taarruzu - Son Dakika
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Ergene Velimeşespor'dan transfer taarruzu

25.08.2022 09:50
Ergene Velimeşespor'dan transfer taarruzu

2022-2023 sezonunda Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grup'ta boy gösterecek olan Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor yeni sezon öncesi adeta transfer harekatı gerçekleştiriyor.

2022-2023 sezonunda Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grup'ta boy gösterecek olan Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşe spor yeni sezon öncesi adeta transfer harekatı gerçekleştiriyor.

Ligin başlamasına kısa bir süre kala Özgür Sağlam ve ekibinin elini taşın altına koyarak yeniden göreve gelmesinin ardından teknik ekibin görüşleri doğrultusunda başlayan transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

Transfer dönemine kaptan Fatih Dilek ile yeniden anlaşarak başlayan Ergene Velimeşespor ardından ilk transferi süper lig ekibi İstanbul Başakşehir FK forması giyen 19 yaşındaki santrafor Efecan Barlık'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni dönemde kadro planlamasında yer vermeyi düşündüğü isimlerle görüşerek transferleri spor kamuoyu ile paylaşan mavi beyazlılar, geçtiğimiz sezon Diyarbekirspor takımının kalesini koruyan profesyonel liglerin tecrübeli ismi Salih Şenbaş'a kalesini teslim etti.

68 Aksaray Belediyespor ile geçtiğimiz sezon play-off oynama başarısı gösteren orta saha oyuncusu Ahmet Tuna Akıl, profesyonel liglerde sayısı maçı bulunan geçtiğimiz sezon ligde 4 gol atma başarısı da gösteren stoper Kerim Bölük, geçtiğimiz sezon Serik Belediyespor forması giyen, TFF 3. Lig'de Tarsus İdman Yurdu ile şampiyonluk yaşayan başarılı sol bek İbrahim Hırçın, geçtiğimiz sezon Arnavutköy Belediyespor forması giyen ve play-off finalinde kaydettiği son dakika golü ile takımına şampiyonluk kazandıran daha önce de Menemenspor ve Turgutluspor formaları ile şampiyonluk sevinçleri yaşamış olan tecrübeli orta saha oyuncusu Samet Günhan, Galatasaray, Alanyaspor ve Başakşehir altyapılarında forma giymiş, milli takımların yaş katergorilerinde 20 maçta forma giyen 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Samet Halvaci, Trabzonspor altyapısında yetişen geçtiğimiz sezon Ispartaspor forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Hakan Sevinç, geçtiğimiz sezon yine Ispartaspor takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Akif Özerli ile 23 yaşındaki başarılı hücum oyuncusu Doğukan Öksüz 2022 - 2023 sezonunda mavi beyazlı forma ile mücadele edecekler.

Yeni sezona 3 Eylül 2022 Cumartesi günü Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Eynesil Belediyespoor maçı ile başlayacak olan Ergene Velimeşespor hazırlıklarını teknik direktör Özgür Sağlam nezaretinde sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ergene Velimeşespor'dan transfer taarruzu - Son Dakika

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