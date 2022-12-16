Arjantinli model Luciana Salazar, Dünya Kupası finali öncesi bombayı patlattı: Kazanırsak çırılçıplak koşacağım - Son Dakika
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Arjantinli model Luciana Salazar, Dünya Kupası finali öncesi bombayı patlattı: Kazanırsak çırılçıplak koşacağım

16.12.2022 13:56

Ünlü model Luciana Salazar, Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'in kupayı alması halinde sokaklarda çırılçıplak koşacağını söyledi. 42 yaşındaki modelin sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda artık sona gelindi. Dev turnuvanın finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. Ülkesi Arjantin'i tribünde destekleyen model Luciana Salazar, Arjantin'in kupayı kazanması halinde sokaklarda çırılçıplak koşacağını açıkladı.

"KAZANIRSAK ÇIRILÇIPLAK KOŞACAĞIM"

Yaklaşık 2 milyon takipçili Instagram hesabındaki paylaşımlarla öne çıkan model Salazar, Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa maçında da tribünde olacak. Maçtan önce açıklama yapan ünlü model, "Dünya Kupası'nı kazanmamız halinde Arjantin sokaklarında çırılçıplak koşacağım" ifadelerini kullandı.

Ünlü model finale sayılı gün kala bombayı patlattı! Erkek futbolseverler Arjantin'in kazanmasını istiyor

DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

Ünlü model, bu sözünü daha önce 2010'da teknik direktör Diego Maradona döneminde de söylemiş fakat Arjantin kupayı kazanamamıştı.

Ünlü model finale sayılı gün kala bombayı patlattı! Erkek futbolseverler Arjantin'in kazanmasını istiyor
Arjantinli model, Dünya Kupası'ndaki finale sayılı gün kala bombayı patlattı! Çırılçıplak koşacak
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SON DAKİKA: Arjantinli model Luciana Salazar, Dünya Kupası finali öncesi bombayı patlattı: Kazanırsak çırılçıplak koşacağım - Son Dakika
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