Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda artık sona gelindi. Dev turnuvanın finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. Ülkesi Arjantin'i tribünde destekleyen model Luciana Salazar, Arjantin'in kupayı kazanması halinde sokaklarda çırılçıplak koşacağını açıkladı.
Yaklaşık 2 milyon takipçili Instagram hesabındaki paylaşımlarla öne çıkan model Salazar, Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa maçında da tribünde olacak. Maçtan önce açıklama yapan ünlü model, "Dünya Kupası'nı kazanmamız halinde Arjantin sokaklarında çırılçıplak koşacağım" ifadelerini kullandı.
Ünlü model, bu sözünü daha önce 2010'da teknik direktör Diego Maradona döneminde de söylemiş fakat Arjantin kupayı kazanamamıştı.
Son Dakika › Spor › Arjantinli model Luciana Salazar, Dünya Kupası finali öncesi bombayı patlattı: Kazanırsak çırılçıplak koşacağım - Son Dakika