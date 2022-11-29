Dünya Kupası'nda nefes kesen maç! Senegal, Ekvador'u kupa dışına itti - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda nefes kesen maç! Senegal, Ekvador'u kupa dışına itti

29.11.2022 20:02

Senegal, 2022 Dünya Kupası A Grubu son maçında Ekvador'u 2-1 yenerek grupta ikinciliğe yükseldi ve tur atlamayı başardı. Maç öncesinde gruptan çıkmak için avantajlı durumda bulunan Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'nın forma giydiği Ekvador ise turnuvaya veda etti.

Ekvador ile Senegal, 2022 Dünya Kupası A Grubu son maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Senagal 2-1 kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

PERDEYİ SARR AÇTI

Oldukça büyük bir heyecana sahne olan maçta Senegal, 44. dakikada penaltıdan Sarr'ın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Dünya Kupası'nda çılgın maç! Senegal turladı, Fenerbahçe'nin yıldızı eve dönüyor

VALENCIA EVE DÖNÜYOR

Ekvador'da Caicedo 67. dakikada skora dengeyi getiren isim oldu. 1-1'lik skor ile gruptan çıkma avantajına sahip olan Ekvador'a yıkımı Koulibaly yaşattı. Senegalli stoper attığı gol ile ülkesini Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşıdı. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador ise turnuvadan elendi.

Dünya Kupası'nda çılgın maç! Senegal turladı, Fenerbahçe'nin yıldızı eve dönüyor
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Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda nefes kesen maç! Senegal, Ekvador'u kupa dışına itti - Son Dakika


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