Tribünlerde yaşananların ardından Lionel Messi ve takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Tribünlerde yaşananların ardından Lionel Messi ve takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı

24.03.2023 10:50

Finalde Fransa'yı yenerek 2022 Dünya Kupası'nı müzesine götüren Arjantin Milli Takımı, tarihi zaferin ardından ilk defa Panama maçıyla taraftarın önüne çıktı. Karşılaşma öncesi Arjantinliler tribünde kutlamalar yaparken, o anlarda Lionel Messi başta olmak üzere birçok futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

Arjantin, 2022 Dünya Kupası'ndaki tarihi zaferden sonra ilk kez taraftarı önüne Panama maçı ile çıktı. Mücadele öncesi duygusal anlar yaşandı.

ARJANTİNLİ FUTBOLCULAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Panama maçı öncesi Arjantili taraftarlar, Dünya Kupası zaferini kutladı. Tribünler inanılmaz görüntüler verirken, o anlarda Lionel Messi başta olmak üzere birçok futbolcu gözyaşlarını tutamadı.

MESSI BOŞ GEÇMEDİ

Arjantin Milli Takımı, hazırlık maçında Panama'yı 2-0 mağlup etti. Son dünya şampiyonuna galibiyeti getiren golleri Almada ve Messi kaydetti.

O anlara ait fotoğraflar:

YORUMLAR
500
Messi, kariyerinde 800 gole ulaştı Messi, kariyerinde 800 gole ulaştı Lionel Messi'ye astronomik teklif! Beckham transfere ikna etmek için hisse veriyor Lionel Messi'ye astronomik teklif! Beckham transfere ikna etmek için hisse veriyor

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tribünlerde yaşananların ardından Lionel Messi ve takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


Son Dakika
10:51 Borussia Dortmund'un Nuri Şahin'e teklifi çok konuşulacak! Altyapının anahtarı teslim ediliyor
10:45 Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin'e çılgın teklif! Altyapının anahtarını verecekler
10:44 Nar ekşisi denerek pazarlanan narlı sosların satışına yasak getirildi
10:39 Dolar/TL, 19,06 seviyesinden işlem görüyor
10:39 Dolar yine yükseldi! 19 ,06 seviyelerinde işlem görüyor
10:35 Son seçim anketi! Üst sıralarda durum bildiğiniz gibi ama aşağısı karışık
10:25 Aldatmacaya son! Nar ekşisi izlenimi veren narlı sosların satışı yasaklandı
10:27 Böyle gelenek mi olur? Gerdekten sonra gelinin yanında rezil hareket
10:21 Geleneğiniz batsın! Gerdekten sonra gelini yanlarını alıp bir rezilliğe imza atılar
09:47 Karısının boğazını keserek öldüren koca, cinayetin sebebini itiraf etti: Aldattığını düşündüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2023 11:15:43. #1.13#
SON DAKİKA: Tribünlerde yaşananların ardından Lionel Messi ve takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement