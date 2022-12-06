Katar'da kıyafetiyle gündem olan modelden, Japonları sinirden deliye döndüren paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi

Katar'da kıyafetiyle gündem olan modelden, Japonları sinirden deliye döndüren paylaşım

06.12.2022 12:14

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan, Japonya'yı penaltı atışları sonrası mağlup ederek turnuva dışına itti. Katar'daki paylaşımları sonrası hapisle tehdit edilen ve ülkeyi terk etmesi yönünde çağrılar yapılan Hırvat model Ivana Knoll, bu kez de Japon taraftarları kızdırdı. Ünlü modelin mücadele öncesinde sosyal medya hesabından, "Bugün menümüzde Japon Suşi'si var." ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşım Japonların tepkisini topladı.

Hırvatistan ile Japonya, Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hırvatlar kazanırken, ünlü model Ivana Knoll'un maç öncesi paylaşımları ses getirdi.

KATAR'DA TEHDİT EDİLDİ

Dünya Kupası'nın başından bu yana yaptığı paylaşımlarla Katar'da ortalığı karıştıran Hırvat model Ivana Knoll, ülkede daha önce hapse atılmakla tehdit edilmişti. Ülkeyi terk et çağrıları yapılan ünlü model, son olarak Japonya'yı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Katar'daki kıyafetiyle ortalığı karıştıran modelden, Japonları çıldırtan paylaşım

JAPONYA SİZİN İÇİN

Hırvatistan'ın Japonya'yı penaltı atışları sonrası yenerek çeyrek finale yükseldiği karşılaşma öncesi Ivana Knoll sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Ünlü modelin, "Bugün menümüzde Japon Suşi'si var. Japonya sizin için." notunu yazarak suşi yediği anları paylaşması Japon taraftarları sinirlendirdi.

Katar'daki kıyafetiyle ortalığı karıştıran modelden, Japonları çıldırtan paylaşım
YORUMLAR
500
Hırvatistan'a elenen Japonya'da taraftarların büyük üzüntüsü Hırvatistan'a elenen Japonya'da taraftarların büyük üzüntüsü 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu: Japonya - Hırvatistan maç sonu 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu: Japonya - Hırvatistan maç sonu

Hırvatistan, Japonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katar'da kıyafetiyle gündem olan modelden, Japonları sinirden deliye döndüren paylaşım - Son Dakika


Son Dakika
13:44 "Dünyayı kurtarma isteği beni oyuncu yaptı" diyen Pınar Deniz'e meslektaşları Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah'tan tepki
13:40 Bakan Soylu'dan Taksim'deki bombalı terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama: Bomba sosyal medya üzerinden imal edildi
13:34 Diyet yapanlar dikkat! Aralıklı oruç yavaş yavaş ölüme götürüyor
13:26 Konya'da askeri eğitim uçağı düştü! Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu
12:44 Yunanistan'ın Adalar'daki tatbikatına Çavuşoğlu'ndan tepki: Ya geri adım atarlar ya da gereğini yaparız
12:27 Merkez Bankası'nın "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporu yayımlandı: Temel malda 0,98 puan, enerjide 0,93 puan düşüş yaşandı
12:11 Evinde yaşamını yitiren oyuncu Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı
12:07 Raylara yatıp dakikalarca beklemiş! Tramvayın çarptığı genç yaşamını yitirdi
12:10 Katar'da kıyafetiyle gündem olan modelden, Japonları sinirden deliye döndüren paylaşım
11:39 TBMM Başkanı Şentop, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gazi Meclis" çıkışına tepki gösterdi: Büyük bir saygısızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2022 14:35:15. #1.12#
SON DAKİKA: Katar'da kıyafetiyle gündem olan modelden, Japonları sinirden deliye döndüren paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement