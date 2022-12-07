Dünya Kupası'nın gündemine oturdu! Bu fotoğrafa sadece bir futbolcu sebep oldu - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın gündemine oturdu! Bu fotoğrafa sadece bir futbolcu sebep oldu

07.12.2022 10:55
Dünya Kupası'nın gündemine oturdu! Bu fotoğrafa sadece bir futbolcu sebep oldu

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Cristiano Ronaldo ise maça yedek kulübesinde başlamasına rağmen yine tüm ilginin odağı oldu. Karşılaşma öncesinde milli marşlar okunurken tüm foto muhabirlerin kulübedeki Ronaldo'yu görüntülemeye çalıştığı anlarda oluşturduğu görüntü büyük ilgi gördü.

Portekiz ile İsviçre, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Portekiz 6-1 kazanırken karşılaşma öncesi basın mensupları ilginç görüntüler oluşturdu.

RONALDO YEDEK KALDI

Karşılaşmada Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Gonçalo Ramos (3), Pepe, Raphael Guerreiro ve Leao kaydetti. Mücadeleye Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde başlarken, oyuna hiç dahil olmadı.

YEDEK KULÜBESİNİN ÖNÜNE YIĞILDILAR

Mücadeleyi takip eden foto muhabirler ise yedek kulübesindeki Ronaldo'yu en güzel açıdan görüntüleyebilmek için birbiriyle yarıştı. Milli marşlar okunurken sırtlarını sahaya dönüp yedek kulübesine odaklanan foto muhabirlerin o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Son Dakika Spor Dünya Kupası'nın gündemine oturdu! Bu fotoğrafa sadece bir futbolcu sebep oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nın gündemine oturdu! Bu fotoğrafa sadece bir futbolcu sebep oldu - Son Dakika
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