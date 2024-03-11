- 2023 Deaflympics'te heyecan sürüyor
Futsal erkeklerde finalin adı: İran-Japonya
Curling'de yarı final heyecanı
ERZURUM - Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan yapılan müsabakalarla devam etti.
Alp disiplininde dev slalomda madalyalar sahiplerini buldu. Konaklı Kayak Merkezi'ndeki yarışlara erkeklerde 25, kadınlarda ise 12 sporcu katıldı. Erkeklerde altın madalyayı İtalya'dan Luca Lorenzi, gümüş madalyayı Japonya'dan Yusuke Murata, bronz madalyayı ise Avusturya'da Christoph Lebelhuber elde etti. Türk sporculardan İdris Şimşek 2.21.52'yle 16., Ali Çat 2.39.69'la 17. olurken, Hamdi Yağcı diskalifiye oldu. Kadınlarda ise altın madalyayı Avusturya'dan Melissa Koeck, gümüş madalyayı Yuki Takae, bronz madalyayı ise Avusturya'dan Johanna Koetti elde etti.
2023 Kış Deaflympics'te futsal erkeklerde finalin adı: İran-Japonya
Futsalda Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda erkeklerde yarı final ve klasman maçları oynandı. Yarı finallerde Japonya, İspanya'yı 2-0, İran Brezilya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi. Final maçı 12 Mart'ta 12.30'da oynanacak. Bronz madalya maçında ise aynı gün İspanya ile Brezilya karşılaşacak. Klasman maçlarında ise Türkiye, İtalya'ya 5-8 klasmanı maçında 9-4 yenildi. Milli takım 7. maçında 12 Mart'ta Cezayir'le karşılaşacak.
2023 Deaflympics Curling'te grup maçları tamamlandı
Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda kadınlarda 4, erkeklerde 8 müsabaka yapıldı. Kadınlarda Türkiye son maçında Ukrayna'ya 14-2 yenildi. Türkiye, gruptaki 7 maçını da kaybetti. Erkeklerde ise gündüz maçında İtalya'ya 8-6 yenilen Türkiye, akşam seansında ise İsviçre'ye 9-2 kaybetti. Türkiye, gruptaki 8 maçını da mağlubiyetle tamamladı.
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Bitlis'in Hizan ilçesinde Hizan Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Futsal Turnuvası, 20 takımın katılımıyla gerçekleşti. Final müsabakasında Kültür Kırtasiye ve Gol Playstation takımları karşılaştı. Şampiyon olan Kültür Kırtasiye takımına kupasını Kaymakam Nurhalil Özçelik verdi. Özçelik, turnuvanın dostluk, kardeşlik ve birlik beraberlik içinde geçtiğini belirterek tüm takımları ve sporcuları tebrik etti.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası'nda başarılı olan yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Turnuva ödül törenine KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdür V. Turhan Yavuz katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, turnuvada başarılı olan yarışmacıları tebrik ederek, satrançın hekimlikle benzerliklerini vurguladı ve çocukların mutlu bir dünyada yaşamasını temenni etti.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene birçok isim katıldı. Başkan Ali Koç, Tahsin Kaya'nın Fenerbahçe'ye olan emeklerini vurgulayarak konuşma yaptı.
Uşak Valisi Turan Ergün, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Seher Kaya ve Melek Uğur ile Avrupa Atmalar Kupası'nda Avrupa Şampiyonu olan Özlem Becerek'i tebrik etti.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen Minikler Taekwondo Turnuvası'na 11 ilin minik sporcuları katıldı. Turnuvaya katılan sporcuların büyük mücadelesi, seyircilerin heyecanını artırdı.
İstanbul'da düzenlenen 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, bronz madalya elde etti. Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, Belçika, Bosna Hersek, Meksika, İzlanda ve Yeni Zelanda ile mücadele etti. 18 yaş altı genç erkekler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırayı aldı. Şampiyonayı Belçika birinci sırada tamamlayarak 2. Klasman'a yükseldi, Meksika ise ikinci oldu.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off final maçında omuzu çıkan Güneşsporlu Şeyh İsmail Orhan'a ilk müdahaleyi sağlıkçı yardımcı hakem İbrahim Çolak yaptı. Çarpışma sonucu omuzu çıkan futbolcuya saha içinde müdahale eden Çolak, omzunu yerine oturttu. Bu davranışıyla örnek bir davranış sergileyen Çolak, takdir topladı.
Bursaspor Başantrenörü Serhan Kavut, Bahçeşehir Koleji deplasmanında alınan 80-67'lik galibiyetin ardından savunmada gösterilen sertlikten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Kavut, oyuncularına ve teknik kadroya teşekkür ederek taraftarları Galatasaray maçına davet etti.
Fenerbahçe-Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, karşılaşmada oyunun oldukça fazla durmasına isyan etti. Bununla ilgili TFF'ye bir öneride bulunan Ilıcalı, "Bunun çözümü var. Federasyona yalvarıyorum, 'iki atak boyunca bu oyuncu sahaya giremeyecek' şeklinde bir kural alınmalı" dedi.
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