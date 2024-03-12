Spor

- 2023 Deaflympics'te madalyalar sahiplerini buluyor

ERZURUM - Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) heyecan oynanan müsabakalarla devam etti. Şampiyonada sona gelinirken madalyalar bir bir sahiplerini buluyor.

Curling'de şampiyon Çin ve Ukrayna

Erzurum Curling Salonu'nda oynanan müsabakalar sonunda madalya kazanan ülkeler belirlendi. Kadınlarda yarı final maçlarında Macaristan, Güney Kore'yi 6-4; Ukrayna ise Çin'i 8-5 yenerek finale çıktı. Ukrayna finalde, Macaristan'ı 8-4 yenerek olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Macaristan gümüş madalyada kaldı. Üçüncülük maçında ise Çin, Güney Kore'yi 5-4 yenerek bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise yarı finallerde Çin, Ukrayna'yı 6-2, Güney Kore ise Macaristan'ı 8-6 yenerek finale yükseldi. Finalde Çin, Güney Kore'yi 5-3 yenerek altın madalyayı aldı. Güney Kore gümüş madalyada kaldı. Ukrayna ise üçüncülük maçında Macaristan'ı 10-9 yenerek bronz madalya aldı.

Kadınlar Futsalda şampiyon İspanya

Kadınlar futsalda altın madalya İspanya'nın oldu. Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final maçında İspanya, Brezilya'yı ilk yarısı 2-0 biten maçta 5-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İspanya altın madalya alırken, Brezilya ise gümüş madalyada kaldı. Üçüncülük maçında ise Almanya, Büyük Britanya'yı 4-3 yenerek bronz madalya kazandı. Türkiye ise klasman maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne 6-0 yenilerek, organizasyonu 8. Sırada tamamladı.

Erkeklerde ise Türkiye, klasman maçında Cezayir'e 8-5 kaybetti ve oyunları 8. sırada bitirdi.

Alp disiplini sona erdi

Alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde paralel slalom yarışları yapıldı. Erkeklerde finalde yarışan iki sporcudan Polonyalı Bruno Lukaszyk altın madalya, İtalyan Luca Loranzi ise gümüş madalya aldı. Slovakya'dan Matus Duris ise bronz madalya elde etti.

Kadınlarda finalde Avusturyalı Melisa Koeck altın madalya alırken, Almanya'dan Nele Schutzbach gümüş madalyanın sahibi oldu. Bronz madalyayı ise İsviçre'den Celina Niederhauser kazandı.