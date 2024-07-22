2024-2025 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligleri Fikstürü Çekildi - Son Dakika
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2024-2025 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligleri Fikstürü Çekildi

2024-2025 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligleri Fikstürü Çekildi

2024-2025 hentbol sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligleri fikstürü, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çekildi. Kadınlar Süper Ligi ilk hafta maçları 31 Ağustos'ta, Erkekler Süper Lig Karşılaşmaları ise 1 Eylül'de başlayacak.

22.07.2024 18:22  Güncelleme: 18:27
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2024-2025 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligleri fikstürü, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda bugün çekildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) Youtube Kanalı'ndan canlı olarak yayınlanan organizasyona THF Asbaşkanları Salim Öztürk ve Ediz Erkovan, THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, Prof. Dr. Yaşar Sevim'in Eşi Mahire Sevim ve İlk Milli Takım Kaptanı Ahmet Sarıyer, kulüp temsilcileri ve THF yetkilileri katıldı.

Kadınlar Süper Ligi ilk hafta maçları 31 Ağustos tarihinde oynanırken, Erkekler Süper Lig Karşılaşmaları ise 1 Eylül tarihinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

Kadınlar Süper Ligi ilk hafta eşleşmeleri şöyle:

Üsküdar Belediyesi - Armada Praxis Yalıkavak

Kırşehir Belediyesi - Yenimahalle Belediyesi

Ortahisar Belediyesi - Adasokağı Spor Kulübü

Anadolu Üniversitesi - Görele Belediyesi

Bursa BBSK - İzmir BBSK

Erkekler Süper Ligi ilk hafta eşleşmeleri şöyle:

Güneysu Spor Kulübü - İzmir BBSK

Trabzon BBSK - Spor Toto

Beşiktaş Safi Çimento - Köyceğiz Belediyesi

Mihalıççık Belediyesi - Konya BBSK

Rize Belediyesi - Beykoz Belediyesi

Depsaş Enerji As Hentbol - Nilüfer Belediyesi - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2024-2025 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligleri Fikstürü Çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024-2025 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligleri Fikstürü Çekildi - Son Dakika
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