2024 Apex Masters Drift Şampiyonası Kocaeli\'nde

Spor

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde gerçekleştirildi.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen yarışlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC), Azerbaycan ve Irak'tan da sporcular katıldı.

Türkiye Drift Şampiyonası'nda Berfu Tutumlu birinci, Çağlar Küçükdumlu ikinci, Farid Guliyev üçüncü olurken, TOSFED Drift Kupası'nda Harun Karabulut birinciliği, Berkay Akbulut ikinciliği, Abdullah Bostan üçüncülüğü elde etti.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.