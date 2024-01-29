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2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Türkiye de yer alacak - Son Dakika
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2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Türkiye de yer alacak

Fransa'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na Türkiye de katılacak. Şampiyonaya toplamda 16 takımın katılacağı açıklandı. Türkiye, daha önce yapılan Avrupa şampiyonalarında iki kez şampiyon olmuştu. Şampiyonanın kura çekimi ise 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda Türkiye de yer alacak
29.01.2024 - 23:47,
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Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek ülkeler belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 1-8 Haziran tarihlerinde Haute-Savoie bölgesinde yapılacak şampiyonaya Türkiye'nin de yer aldığı 16 takım katılacak. Organizasyonda dört grupta dörder takım yer alacak.

Şampiyonanın kura çekimi ise 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye, 2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında kupayı müzesine götürmüştü.

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na katılacak ülkeler şöyle:

Türkiye, İngiltere, Polonya, İspanya, İtalya, İrlanda, Fransa, Almanya, Gürcistan, Ukrayna, İsrail, Yunanistan, Belçika, Hollanda, Azerbaycan, İskoçya.

Kaynak: AA
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