2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda Türkiye de yer alacak

Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek ülkeler belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 1-8 Haziran tarihlerinde Haute-Savoie bölgesinde yapılacak şampiyonaya Türkiye'nin de yer aldığı 16 takım katılacak. Organizasyonda dört grupta dörder takım yer alacak.

Şampiyonanın kura çekimi ise 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye, 2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında kupayı müzesine götürmüştü.

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na katılacak ülkeler şöyle:

Türkiye, İngiltere, Polonya, İspanya, İtalya, İrlanda, Fransa, Almanya, Gürcistan, Ukrayna, İsrail, Yunanistan, Belçika, Hollanda, Azerbaycan, İskoçya.