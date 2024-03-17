2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu\'nda Türkiye 3 madalya kazandı

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2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci ayağı Palandöken Etabı sonuçlandı. Türkiye turnuvada 3 madalya aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ejder AŞ'de iş birliğiyle düzenlenen 2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci ayağı Palandöken Etabı, kadınlarda ve erkeklerde oynanan yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Türkiye organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayarak başarılı bir performans sergiledi. Erkekler yarı final eşleşmelerinde Polonya, İtalya'yı 2-1; Fransa 1 takımı da Türkiye 1 takımını 2-0 mağlup ederek finale yükselen takımlar oldular. Emrah Akman-Akay Çalık-Okan Savaş ve Ahmet Can Tür'den oluşan Türkiye 1 takımımız, üçüncülük maçında İtalya'yı 2-1 mağlup ederek organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.

Kadınlarda ise iki Türk takımının karşı karşıya geldiği yarı final eşleşmesinde Türkiye 1 (Merve Çelebi-Zeynep Dila-Yaren Sencel-Simge Yalçın) takımımız, Türkiye 4 (Zeynep Genç-Ece Kapu-Melis Özkanca-Duru Yavuz) takımımızı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Türkiye 2 (Petek Civan-Ceylin Sayar-Su Şimdim-Sahar Yücetürk) takımımız, Romanya'ya 2-0 mağlup olarak final şansını kaybetti. Üçüncülük maçında Türkiye 2 (Petek Civan-Ceylin Sayar-Su Şimdim-Sahar Yücetürk) takımımız, Türkiye 4 (Zeynep Genç-Ece Kapu-Melis Özkanca-Duru Yavuz) takımımızı 2-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Finalde Türkiye 1 (Merve Çelebi-Zeynep Dila-Yaren Sencel-Simge Yalçın) takımımız, Romanya'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. - ERZURUM