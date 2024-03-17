2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci ayağı Palandöken Etabı sonuçlandı. Türkiye turnuvada 3 madalya aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ejder AŞ'de iş birliğiyle düzenlenen 2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci ayağı Palandöken Etabı, kadınlarda ve erkeklerde oynanan yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erdi.
Türkiye organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayarak başarılı bir performans sergiledi. Erkekler yarı final eşleşmelerinde Polonya, İtalya'yı 2-1; Fransa 1 takımı da Türkiye 1 takımını 2-0 mağlup ederek finale yükselen takımlar oldular. Emrah Akman-Akay Çalık-Okan Savaş ve Ahmet Can Tür'den oluşan Türkiye 1 takımımız, üçüncülük maçında İtalya'yı 2-1 mağlup ederek organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.
Kadınlarda ise iki Türk takımının karşı karşıya geldiği yarı final eşleşmesinde Türkiye 1 (Merve Çelebi-Zeynep Dila-Yaren Sencel-Simge Yalçın) takımımız, Türkiye 4 (Zeynep Genç-Ece Kapu-Melis Özkanca-Duru Yavuz) takımımızı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Diğer yarı final eşleşmesinde ise Türkiye 2 (Petek Civan-Ceylin Sayar-Su Şimdim-Sahar Yücetürk) takımımız, Romanya'ya 2-0 mağlup olarak final şansını kaybetti. Üçüncülük maçında Türkiye 2 (Petek Civan-Ceylin Sayar-Su Şimdim-Sahar Yücetürk) takımımız, Türkiye 4 (Zeynep Genç-Ece Kapu-Melis Özkanca-Duru Yavuz) takımımızı 2-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Finalde Türkiye 1 (Merve Çelebi-Zeynep Dila-Yaren Sencel-Simge Yalçın) takımımız, Romanya'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. - ERZURUM
Son Dakika › Spor › 2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda Türkiye 3 madalya kazandı - Son Dakika
Serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan Cankat Ergin, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşta serebral palsi tanısı konulan Cankat, tekerlekli sandalye basketbolu ve vücut geliştirme sporuyla ilgilendikten sonra bilek güreşine yönelmiştir. 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanan Cankat, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeyi hedeflemektedir. Cankat, engelli bireylerin spor yapabileceğini ve başarılı olabileceğini vurgulamaktadır.
Eskişehirspor taraftarı, bugün oynanacak Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı öncesinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nin önünde bir araya geldi. Meşaleler yakarak ve tezahüratlarda bulunarak takıma moral veren taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. Eskişehirspor yetkilileri, taraftara verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yakup Altun Spor Tesisi Projesi kapsamında saha ve tesis çalışmalarını sürdürüyor. Sahada sentetik çim serilmeden önce zemin iyileştirmesi yapılıyor ve tesis binası da inşa ediliyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak. Milli takım, İstanbul'da toplanacak ve Macaristan mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. Ardından Macaristan'da kamp yapacak ve Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek. Maçlar sonrasında takım İstanbul'a dönecek.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eksi 25 derece soğukta, 2-3 metreyi bulan karda eğitimlerine devam eden komandolar, özel teçhizat ve tekniklerle çığ olaylarına müdahale edebiliyor, kardan yapılarla barınma ve günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Kayakla engelli parkur ve doğal engellerden geçiş eğitimlerini başarıyla tamamlayan komandolar, düşmana korku salıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı karlı dağların erleri olarak nitelendirilen komando birlikleri, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde arama kurtarmadan operasyona zorlu görevlere tatbikatlarla hazır hale getiriliyor. Karla kaplı sarıçam ormanlarında gerçekleştirilen tatbikatlar, komandoların dondurucu soğukta geceyi geçirdiği mevzilerde barınma, yeme-içme ve teçhizat bakımını gerçekleştirmesini, çığda hayat kurtarmayı öğrenmesini ve hedefleri tam isabetle vurmasını gösteriyor.
Sarıkamış ilçesindeki komandolar, eksi 25 derece soğuk ve 2-3 metreyi bulan karda gece gündüz eğitimlerini sürdürüyor. Özel teçhizat ve tekniklerle yapılan eğitimlerde çığ olaylarına müdahale edebilme ve kayakla engelli parkurlardan geçiş gibi beceriler kazanılıyor. Komandolar, zorlu kış şartlarında görevlerini başarıyla yerine getiriyor.
Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar yasadışı bahis, internet dolandırıcılığı, sosyal medya güvenliği ve siber zorbalık konularında uyarıldı. Uyarılan vatandaşlara broşür dağıtıldı ve polis, bilgilendirdiği vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.
Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak geride kalan 30 haftada 11. yenilgisini aldı. Sarı kırmızılılar son 3 maçında galibiyet alamadı ve rakip filelere 1 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 kez kazanırken 2 kez de mağlup oldu. Yılmaz yönetimindeki takım, deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 yenilerek ikinci kez mağlup oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?