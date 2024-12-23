2024 Gran Fondo Sezonu Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

2024 Gran Fondo Sezonu Tamamlandı

Türkiye'de 7 şehirde 10 gran fondo organizasyonu düzenlendi, 3 bin 760 sporcu yarıştı.

23.12.2024 13:18
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Gran fondo amatör yol bisikleti organizasyonlarında 2024 sezonu tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2024 yılında 7 şehirde 10 gran fondo organizasyonu düzenlendi. Katılımcıların 2 bin 260'ı sadece 1 yarışta mücadele ederken 35 sporcu, 6 ya da daha çok yarışta pedal çevirdi.

Gran fondo sezonunu değerlendiren Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyonların düzenlenmesine katkı verenlere teşekkür etti.

Organizasyonlarla bisiklet ailesinin daha da büyüdüğüne işaret eden Müftüoğlu, " Antalya, İzmir, Muğla, Ankara, Bursa, Samsun ve Denizli olmak üzere 7 ilde 10 gran fondo organizasyonu düzenlendi. 3 bin 760 sporcumuz kısa ya da uzun parkurda mücadele etti. Katılımcıların 3 bin 396'sını erkek, 364'ünü kadın sporcular oluşturdu. Sporcularımızın yüzde 67'si kısa parkuru, yüzde 33'ü ise uzun parkuru tercih etti. Lider formasıyla ödüllendirilecek sporcularımız, 2025 sezonunda gran fondo yarışlarında bu formayı taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024 Gran Fondo Sezonu Tamamlandı - Son Dakika

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