2024 Mudanya Triatlonu İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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Spor

2024 Mudanya Triatlonu İçin Geri Sayım Başladı

2024 Mudanya Triatlonu İçin Geri Sayım Başladı

Mudanya'da 12-13 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Mudanya Triatlonu için organizasyon çalışmaları başladı. Yaklaşık 500 sporcunun katılacağı etkinlik, Mudanya'nın tarihine ve turizmine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

07.10.2024 16:46  Güncelleme: 16:49
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Türkiye Triatlon Federasyonu ve Mudanya Belediyesi'nin işbirliği Mudanya'da ilk kez yapılacak 2024 Mudanya Triatlonu için geri sayım başladı.

Mudanya Belediyesi, Mudanya kaymakamlığı ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliği ile ile 12-13 Ekim tarihlerinde Mudanya'da düzenlenecek olan 2024 Mudanya Triatlonu için Mudanya Polis Evi'nde basın açıklaması gerçekleştirildi. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa İl Gençlik ve Spor Müdürü Rahmi Aksoy, ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Bülent Cendik'in katıldığı toplantıda, Mudanya'nın ilk kez ev sahipliği yapacağı müsabaka hakkında bilgiler verildi.

Türkiye'nin her yerinden yaklaşık 500 sporcu katılacak

Tiriatlona yaklaşık 500 sporcunun katılacağını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bizim Mudanya hep üçlemelerin ilçesidir. Tarih, turizm ve tarım Mudanya'da. Zeytin, incir, üzüm Mudanya'da. Güzelyalı, Trilye ve Mudanya'yız biz. Tarihi boyunca büyük mücadeleler göstermiş ve elde ettiklerini hep mücadelelerle elde etmiştir. Mudanya karakter ve tarihiyle Triatlon sporunun çok yakıştığını düşünüyorum. Federasyonumuz da bu konuda yaklaşım gösterdi. Türkiye Şampiyonası Finali'ni de buraya aldık. Mütareke'nin 102. yılına da bu etkinliği ekleyerek güzel bir organizasyon oluşturduk. Hepsinden daha önemlisi kaymakamımız çok önemli destekler verdi. Hafta sonu yaklaşık 500 sporcunun katılacağız Triatlon yarışması düzenleyeceğiz. İleride hedefimiz Uluslararası Triatlon etkinliği düzenlemek" ifadelerini kullandı.

"Mudanya'nın bu organizasyonu çok güzel yapacağına inanıyorum"

Organizasyon hakkında bilgi veren Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Bülent Cendik, "Beklentimizin çok üzerine bir katılım var. Toplam 485 sporcumuz çeşitli mesafelerde burada yarışacak. M3 400 metre sporcular yüzecek, 8 km bisiklet sürüp, 2.4 km koşacaklar. Yıldızlar 500 metre yüzecekler 12 km bisiklet sürüp, 3 km koşu yapacaklar. Sprint mesafe ise 750 metre yüzüş, 20 km bisiklet ve 5 km koşacak sporcularımız. Mudanya'daki ilk yarışımız için heyecanlıyız. M3, Yıldızlar ve Gençler finallerimiz burada olacak. Puansız bir yarış buna rağmen çok güzel katılımlar var. Mudanya'nın bu organizasyonu çok güzel yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Mudanya'nın markasına katkı sağlayacağına inanıyorum"

Ulusal çapta gerçekleşecek organizasyonun gelecekte uluslararası boyuta ulaşabileceğini belirten Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy, "Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıl dönümü çerçevesinde 12-13 Ekim tarihlerinde pek çok yerli ve yabancı yarışmacının katılacağı bu organizasyondan dolayı çok mutluyum. Mudanya'nın ilk defa yaptığı bu organizasyonun ileride daha çok olacağına inancım tam. Mudanya'mızın markasına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Halitpaşa Caddesi trafiğe kapatılacak"

Organizasyon öncesi gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, "Mudanya'dan bahsederken hep tarımın kenti diye bahsediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada çok güzel bir faaliyetle, sporla Mudanya'mızı tanıtacağız. Bu yarış ilk defa burada olacak. Geleneksel hale gelmesini ben de istiyorum, umarım yaparız. Kazasız belasız geçmesi için tüm ekiplerimizle gerekli tedbirlerimizi aldık. İster istemez yol kapatmalarımız oluyor. Herkesten rica ediyorum, yol kapama ve yarış saatlerine göre seyahatlerimizi planlarsak mutlu oluruz. Halitpaşa Caddesi'nde mecburen trafiği bir süre kapatıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2024 Mudanya Triatlonu İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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