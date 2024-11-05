2024'te Türkiye, 6.775 Madalya Kazandı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2024 yılında ekim ayı itibarıyla sporcularımız, katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün başarı göstererek 6 bin 775 madalya kazandı." dedi.

Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunu gerçekleştirdi.

Milli sporcuların 2024 yılında önemli başarılar kazandığını dile getiren Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda birçok branşta ilkleri yaşayan Türkiye'nin, 3'ü gümüş, 5'i bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tarihi bir başarı kazandığını vurgulayan Bak, "Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde (TOHM), 25 ilde 23 branşta 1418 sporcumuz eğitim almaya devam ediyor. Bugüne dek TOHM'larda yetişen 5 bin 529 sporcumuz uluslararası arenada 1693 madalya kazandı. 2024 yılı boyunca toplamda 30 bin 620 antrenör adayımız temel eğitim aldı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları ise sporcularımızın azim, cesaret ve inançla yazdığı unutulmaz bir başarı öyküsüne dönüştü. Ay yıldızlı formamızı taşıyan 94 milli sporcumuz, toplam 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz olmak üzere 28 madalya kazanarak Türkiye'nin Paralimpik Oyunlar tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştılar. Bir başka gurur da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımızdan geldi. 'Bizim Çocuklar', çeyrek final coşkusuyla milletimize unutulmaz anlar yaşattılar." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, spor turizmine de değinerek, bu alana büyük önem verdiklerini kaydetti. 2025 yılında çok önemli uluslararası organizasyonlara imza atacaklarını dile getiren Bak, spor diplomasisinin Türkiye'nin dış politika hedefleriyle uyumlu olduğunu ifade etti. Bak, "Spor diplomasisinin 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı'na girmesini sağladık. Spor diplomasisinin bir kavram olarak ilk kez devletin ana politika belgesine girmesini sağlayarak spor diplomasisinden bir kamu diplomasisi aracı, bir yumuşak güç unsuru olarak yararlanılacağının altı çizilmiştir." diye konuştu.

"Madalya sayısındaki büyük artış yüzümüzü ağartıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, sporda, 22 yıldır yaptıkları yatırımların meyvesini aldıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spordaki yatırım ve altyapı çalışmalarımız sonucunda 2002 yılında 278 bin 47 olan lisanslı sporcu sayısı, Ekim 2024 tarihi itibarıyla 16 milyon 678 bin 264'e yükselmiştir. Bu tablo; tesisleşme, erişilebilirlik, kurumlar arası işbirlikleri, antrenör eğitimi, yetenek taraması, teşvik ve motivasyon çalışmalarıyla ilmek ilmek ördüğümüz sürecin bir meyvesidir. Bununla beraber son yıllarda uluslararası müsabakalarda kazandığımız madalya sayısındaki büyük artış da yüzümüzü ağartıyor. 2024 yılında ekim ayı itibarıyla sporcularımız, katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün başarı göstererek 6 bin 775 madalya kazandı."

Gençliğe büyük önem verdiklerini ve 22 yıldır bu yönde yatırımlar yaptıklarını anlatan Bakan Bak, gençlik merkezilerinin 3 milyon 922 bin 468 üyesi bulunduğunu; genç ofisler, gençlik kampları ve vizyon kamplarından çok güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesine" güçlü bir şekilde destek verdiklerini dile getiren Bakan Bak, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençler için 2024-2025 döneminde yerel projelere 20 ila 50 bin lira, ulusal projelere ise 50 ila 100 bin lira arasında olmak üzere 129 milyon lira bütçe ayırdıklarını bildiren Bakan Bak, depremden etkilenen 11 ildeki sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerine ise toplamda 70 milyon lira destek vereceklerini belirtti.

"Bağımlılıkla mücadelede en güçlü önleyici unsur, spor"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, bağımlılıkla ilgili mücadeleye dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadelede en güçlü önleyici unsur, spordur. Bu mücadelede sporu etkin biçimde kullanmak için topyekun katılım göstermeliyiz. Bu vesileyle ailelere; anne, babalara çocuklarını spor tesislerimize mutlaka getirmeleri için çağrıda bulunuyorum. Bütün spor tesislerimiz ücretsizdir. Bu yıl; Bakanlığımız bünyesindeki 520 psikolog, spor psikoloğu ve sosyal çalışmacıya Yeşilay işbirliğiyle Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Formatör Eğitimi verildi. 29 bin 414 personelimize bağımlılıklarla mücadele farkındalık eğitimi sağlandı. 3 bin 873 farkındalık eğitimiyle 66 bin 691 kişiye ulaşıldı. Yeşilay işbirliğiyle, bağımlılıklarla mücadele temalı 2 gençlik kampı düzenledik."

Bakan Bak, sunumunda, teknoloji alanında ve gönüllülük çalışmaları hakkında yaptıkları projeleri de anlattı.

Ankara'da yapımı devam eden stadyumun gelecek yıl ekim ayında tamamlanmasını planladıklarını belirten Bak, son 22 yılda Türkiye'yi spor tesisleriyle donattıklarını vurguladı. Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da yapımı devam eden stadımızın önümüzdeki yıl başkentimize ve Türk sporuna kazandırılmasını hedefliyoruz. 2025 yılının ekim ayında tamamlamayı planlıyoruz. Burada yer alan 50 bin seyirci kapasiteli stadyumun sadece maç günleri değil, yılın her günü aktif olarak kullanılmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yaklaşık 70 bin metrekarelik kısmı, sosyal ve kültürel alanlar olacak şekilde düşünerek aktif, yaşayan ve canlı bir stadyum şeklinde tasarladık. Tıpkı bir diğer büyük projemiz olan İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi gibi stadımızı da gurur ve heyecanla halkımızın hizmetine sunacağız. Bu vesileyle milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmiş olmanın gururunu burada yeniden paylaşmak isterim. İçerisinde yer alan 3 adet 500 kişilik salonu, milli takımlar kamp tesisi, bin kişilik salonu, 10 bin kişilik ana salonuyla beraber; oteli, lisesi, müzesi, yeme içme alanlarıyla Türk sporuna kazandırdığımız İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle gerçekleştirdik. Son 22 yılda Türk sporunda tesisleşme anlamında bir spor devrimi gerçekleştirdik. Hizmete açtığımız bu eserler, bu tesis devriminin en somut örnekleridir."

???????(Sürecek)