2025-2026 Basketbol Süper Ligi Fikstürü Çekildi
2025-2026 Basketbol Süper Ligi Fikstürü Çekildi

2025-2026 Basketbol Süper Ligi Fikstürü Çekildi
20.08.2025 12:55  Güncelleme: 12:59
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2025-2026 sezonu için fikstür çekimi Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapıldı. TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Dr. Yılmaz Argüden açılış konuşmasında takımlara başarılar diledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlendi. Fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yılmaz Argüden, "Öncelikle aramıza yeni katılan Trabzonspor ve Esenler Erokspor kulüplerine hoş geldiniz diyorum. Bu sezonda mücadele edecek takımlarımıza, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek ekiplerimize başarılar diliyor, sakatlıkların olmadığı, fair play ruhunun ön plana çıktığı keyfin en üst düzeyde olduğu başarılarla dolu bir sezon diliyorum" dedi.

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz ise yapmış olduğu konuşmasında, "2024-2025 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu'nda şampiyon olan Fenerbahçe'yi ve 2024-2025 Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 İlkan Karaman sezonunun şampiyonu Trabzonspor ile play-off şampiyonu Esenler Erokspor'u tebrik ederim. Avrupa'da bizlere çok büyük başarılar yaşatan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kutluyorum. Bütün takımlarımıza da önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında başarılar diliyorum. 8 ilde, 13 salonda, 16 takım ile başlayacağımız 2025-2026 sezonunun ilk hava atışı 26 Eylül Cuma günü gerçekleşecek. Normal sezonun 11 Mayıs'ta bitmesini, play-off'ların en uzun ihtimalle 24 Haziran'da son ermesini planlıyoruz. Umuyorum sakatlıksız, mücadele dolu, heyecan dolu bir sezon olur. Bugün İstanbul'da başlayacak olan FIBA 2025 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımıza ve önümüzdeki hafta Riga'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda A Erkek Milli Takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ligde sezonun ilk haftasının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Aliağa Petkim Spor - Karşıyaka

Tofaş - Fenerbahçe

Bahçeşehir Koleji - Galatasaray

Beşiktaş -Türk Telekom

Manisa Basket - Mersin Spor

Trabzonspor - Büyükçekmece Basketbol

A. Efes - Esenler Erokspor

Merkezefendi Belediyesi Basket - Bursaspor Basketbol - İSTANBUL

Kaynak: İHA

