2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Torbaları Belirlendi - Son Dakika
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Spor

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Torbaları Belirlendi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 32 takımın torbaları açıklandı, kura çekimi 5 Aralık'ta.

03.12.2024 20:17
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ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda "torbalar" belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde 32 takımlı yeni formatıyla ilk kez gerçekleştirilecek organizasyonun kura çekimi, ABD'nin Miami şehrinde 5 Aralık Perşembe günü TSİ 21.00'de yapılacak.

Kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde:

1. torba: Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (Brezilya), River Plate (Arjantin)

2. torba: Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Inter, Juventus (İtalya), Porto, Benfica (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya)

3. torba: Al Hilal (Suudi Arabistan), Ulsan (Güney Kore), Al Ahly (Mısır), Wydad (Fas), Monterrey, Leon (Meksika), Boca Juniors (Arjantin), Botafogo (Brezilya)

4. torba: Urawa Red Diamonds (Japonya), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri), Esperance (Tunus), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika), Pachuca (Meksika), Seattle Sounders, Inter Miami (ABD), Auckland City (Yeni Zelanda)

Turnuva formatı

Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak.

Dörderli 8 gruba ayrılacak takımlar, tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Torbaları Belirlendi - Son Dakika

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