2025 Kadınlar Satranç Şampiyonu Atalık

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda IM Ekaterina Atalık, şampiyon oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 9 - 15 Mayıs 2025 tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleştirildi. 25 ilden 99 sporcunun mücadele ettiği şampiyona tamamlandı. Şampiyonada IM Ekaterina Atalık şampiyon olurken, Ezgi Mutlu ikinci ve WFM Elif Zeren Yıldız üçüncülük elde etti.

Şampiyonanın ödül törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Türkiye Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Gülkız Tulay, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Türkiye Satranç Federasyonu Eğitim Kulüpleri Başkanı Özgür Kumral sporcular ve hakemler katıldı.

Toplam 700.000 TL nakdi ödülün dağıtıldığı organizasyonda dereceye giren sporculara hediyeler de takdim edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın mutlulukla ayrıldığı, memnuniyet dolu ifadelerini duyduğumuz bir şampiyona süreci yaşadık. Kadın satrancının Türkiye'deki gelişiminde önemli bir yapı taşıdır. Bu sene de bu şampiyonayı gerçekleştirmekten mutluluk duyduk, çok teşekkür ederiz. Şampiyonamızın başarıyla gerçekleştirilmesinde bizlerin yanında olan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL