2025 Voleybol Dünya Şampiyonası Kura Çekimi Yapıldı

Filenin Efeleri'nin beşinci kez yer alacağı ve bu yıl ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.
2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda oluşan gruplar şu şekilde:
A Grubu: Filipinler, İran, Mısır, Tunus
B Grubu: Polonya, Hollanda, Katar, Romanya
C Grubu: Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore
D Grubu: ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya
E Grubu: Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili
F Grubu: İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir
G Grubu: Japonya, Kanada, Türkiye, Libya
H Grubu: Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin
2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Filipinler'de düzenlenecek.
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