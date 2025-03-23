2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk haftasına 6 maçla devam edildi.
Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında 6 maç oynandı.
Elemelerin ilk haftasında bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
I Grubu:
Moldova- Norveç: 0-5
İsrail- Estonya: 2-1
J Grubu:
Lihtenştayn-Kuzey Makedonya: 0-3
Galler- Kazakistan: 3-1
L Grubu:
Karadağ- Cebelitarık: 3-1
Çekya- Faroe Adaları: 2-1
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