2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için sözleşmeler imzalandı - Son Dakika
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2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için sözleşmeler imzalandı

2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için sözleşmeler imzalandı

Antalya'nın da ev sahipliği yapacağı 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ve ev sahibi ülke federasyonları ile sözleşmeler imzalandı. Şampiyona, 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek ve Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya da ev sahipliği yapacak. Ayrıca, A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi ülke Macaristan ile açılış maçını oynayacak.

01.05.2024 13:17
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Antalya'nın da ev sahipliği yapacağı 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ve ev sahibi ülke federasyonları ile sözleşmeler imzalandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen imza törenine, THF Başkanı Uğur Kılıç, EHF Başkanı Michael Wiederer ve diğer ev sahibi ülkelerin federasyon yetkilileri katıldı.

Antalya'nın da ev sahipliği yapacağı şampiyona, 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya da ev sahipliği yapacak.

24 ülke takımının katılacağı şampiyonada eleme grupları; Antalya, Oradea, Cluj-Napoca, Brno, Katowice ve Bratislava'da oynanacak.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maç Macaristan-Türkiye

Öte yandan bu yıl tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024'ün açılış maçını ev sahibi ülke Macaristan ile oynayacak.

Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da 28 Kasım'da yapılacak, karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

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