2026 Kış Olimpiyatları'nda Tarihi Başarılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Kış Olimpiyatları'nda Tarihi Başarılar

23.02.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları, rekorlar ve unutulmaz anlarla dolu bir organizasyon oldu.

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, birçok tarihi başarı ve rekora sahne oldu.

Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleştirilen oyunlarda 2 bin 900'e yakın sporcu, 16 disiplinde 116 madalya mücadelesi verdi.

Kısa kulvar sürat pateninde dünya rekoru kıran Hollandalı Xandra Velzeboer, alp disiplininde yarışan Meksikalı anne-oğul ve aynı kategoride altın madalya kazanan serbest stil kayakçı Çinli karı koca, organizasyonun unutulmazları arasına girdi.

Velzeboer'dan dünya rekoru

Hollandalı Xandra Velzeboer, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 500 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Velzeboer, yarı finalde 41.399 saniyelik zamanıyla bu kategorideki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Oyunlarda ayrıca İtalyan Francesca Lollobrigida, Norveçli Sander Eitrem, Hollandalı Jutta Leerdam, Femke Kok, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Teun Boer, Jens van 't Wout, ABD'li Jordan Stolz ve Çinli Ning Zhongyan, olimpiyat rekoru kırmayı başardı.

Kış oyunlardaki ilk anne-oğul sporcular

Alp disiplininde yarışan Meksikalı anne-oğul sporcular, kış oyunları tarihine geçti.

Sarah Schleper ve Lasse Gaxiola, kış olimpiyatlarında mücadele eden ilk anne-oğul oldu.

Kariyerinde 7. kez oyunlara katılan 47 yaşındaki Schleper, kadınlar süper büyük slalomda 26'ncı, ilk olimpiyat deneyimini yaşayan 18 yaşındaki Gaxiola ise erkekler büyük slalomda 53'üncü sırayı aldı.

Serbest stil kayakta altın madalya kazanan karı koca

Milano-Cortina 2026'da mücadele eden Çinli karı koca Wang Xindi ile Xu Mengtao, serbest stil kayak aerials kategorisinde olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Kadınlar yarışlarında 112,90 puanla Xu Mengtao, erkekler müsabakalarında ise 132,60 puanla Wang Xindi, altın madalya elde etti.

Aynı kategoride olimpiyat şampiyonluğu yaşayan Çinli çift, karışık takım aerials kategorisinde de bronz madalya aldı.

Güney Kore'den aynı kategoride 7. olimpiyat şampiyonluğu

Güney Kore, kısa kulvar sürat pateni kadınlar 3 bin metre bayrak kategorisinde tarihi başarıya imza attı.

Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Shim Suk-hee ve Noh Do-hee'nin yarıştığı Güney Kore, bu kategorideki 7. olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Ayrıca kariyerinde 7 olimpiyat madalyası kazanan Choi Min-jeong, Güney Kore'nin olimpiyatlardaki en başarılı sporcusu oldu.

İsveç, Norveç ve Almanya'dan üçleme

İsveç, Norveç ve Almanya, mücadele ettikleri birer kategoride tüm madalyaların sahibi oldu.

Kayaklı koşu kadınlar sprint klasik kategorisinde İsveçli sporcular, ilk 3'te yer aldı. Bu kategoride madalyalar, Linn Svahn, Jonna Sundling ve Maja Dahlqvist'e gitti.

Norveçli sporcular Johannes Hoesflot Klaebo, Martin Loewstroem Nyenget ve Emil Iversen, kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik kategorisinde madalyaları topladı.

Almanya ise erkekler ikili bobsled kategorisinde tüm madalyaları aldı. Johannes Lochner-Georg Fleischhauer, Francesco Friedrich-Alexander Schuller ve Adam Ammour-Alexander Schaller, bu dalda madalya kazandı.

Ayrıca erkekler 4'lü bobsled dalında altın madalya elde eden Alman Thorsten Margis, bobsled disiplininde 5 olimpiyat şampiyonluğu yaşayan ilk sporcu olmayı başardı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 Kış Olimpiyatları'nda Tarihi Başarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi "Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a: Bu işi bırak Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
901’de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler’e kesildi 90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi
Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk kehaneti Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti
ABD’de kış kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek ABD'de kış kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek
Benfica’nın 3 farklı kazandığı maç sonrası yaptığı paylaşım hayret edilecek türden Benfica'nın 3 farklı kazandığı maç sonrası yaptığı paylaşım hayret edilecek türden

12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
12:25
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
12:04
Acun Ilıcalı’nın takımı şampiyonluğa koşuyor
Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:27
Messi’nin başını yakacak görüntülerin tam hali ortaya çıktı
Messi'nin başını yakacak görüntülerin tam hali ortaya çıktı
11:12
ABD’nin uykularını kaçıracak adım, Kim’e seçimi kazandırdı
ABD'nin uykularını kaçıracak adım, Kim'e seçimi kazandırdı
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 13:01:49. #7.11#
SON DAKİKA: 2026 Kış Olimpiyatları'nda Tarihi Başarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.