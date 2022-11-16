Messi ve Di Maria'dan şov! Arjantin, hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gol yağdırdı - Son Dakika
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Messi ve Di Maria'dan şov! Arjantin, hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gol yağdırdı

16.11.2022 23:54

22 Kasım'da Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak Arjantin Milli Takımı, hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Messi ve Di Maria, bu maçta adeta resital sundu.

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası öncesindeki Birleşik Arap Emirlikleri galibiyetiyle rakiplere gözdağı verdi. 22 Kasım Salı günü Suudi Arabistan'la Dünya Kupası sahnesinde karşılaşacak Arjantin, öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri ile maç yaptı.

FARKLI GALİBİYET

Tangocular, kendisine nazaran zayıf olan rakibini 5 golle geçti. Galibiyeti getiren golleri 17'de Julian Alvarez, 25 ve 36'ncı dakikalarda Di Maria, 44'te Messi ve 70'te Correa kaydetti. Lionel Messi ilk golün de asistini yaptı.

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KAFAYA TAKTI

Arjantinli star, Dünya Kupası'ndan önce oynadığı son 10 maçta atılan 16 gole de gol ve asist katkısı yaptı. Messi'nin gruptaki performansı merak konusu oldu.

FİNAL FAVORİSİ ARJANTİN

Dünya Kupası'nda finalin favorisi gösterilen Arjantin, C Grubu'nda bulunuyor. C Grubu'ndaki diğer takımlar ise Meksika, Polonya ve Suudi Arabistan.

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Lionel Messi, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Messi ve Di Maria'dan şov! Arjantin, hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gol yağdırdı - Son Dakika
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