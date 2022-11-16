Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası öncesindeki Birleşik Arap Emirlikleri galibiyetiyle rakiplere gözdağı verdi. 22 Kasım Salı günü Suudi Arabistan'la Dünya Kupası sahnesinde karşılaşacak Arjantin, öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri ile maç yaptı.
Tangocular, kendisine nazaran zayıf olan rakibini 5 golle geçti. Galibiyeti getiren golleri 17'de Julian Alvarez, 25 ve 36'ncı dakikalarda Di Maria, 44'te Messi ve 70'te Correa kaydetti. Lionel Messi ilk golün de asistini yaptı.
Arjantinli star, Dünya Kupası'ndan önce oynadığı son 10 maçta atılan 16 gole de gol ve asist katkısı yaptı. Messi'nin gruptaki performansı merak konusu oldu.
Dünya Kupası'nda finalin favorisi gösterilen Arjantin, C Grubu'nda bulunuyor. C Grubu'ndaki diğer takımlar ise Meksika, Polonya ve Suudi Arabistan.
Son Dakika › Spor › Messi ve Di Maria'dan şov! Arjantin, hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gol yağdırdı - Son Dakika