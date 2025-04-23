23 Nisan Coşkusu ve Spor Başarıları - Son Dakika
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Spor

23 Nisan Coşkusu ve Spor Başarıları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken, Galatasaray Türkiye Kupası finaline yükseldi.

23.04.2025 10:09
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

- Spor federasyonları ve kulüpler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

TÜRKİYE KUPASI

- Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Galatasaray'ın finaldeki rakibi Perşembe akşamı oynanacak Trabzonspor-Göztepe maçı sonrasında belli olacak.

- Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma antrenmanının ardından kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık kontrolünden geçirildi ve sonrasında hastaneye kaldırıldı. Dördüncü hakem olarak görevli Ali Yılmaz, Taşkınsoy'un yerine hazırlandı ve 12 dakikalık gecikmeyle başlayan maçı Ali Yılmaz yönetti. Karşılaşmanın 13'üncü dakikasından itibaren ise Üst Klasman Hakemi Raşit Yorgancılar, dördüncü hakem olarak görev aldı.

FUTBOL FEDERASYONU

19.00 UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutlanılan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gala yemeği düzenlenecek. Gala yemeğinde; UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu Üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları, Türk futbol ailesinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

GALATASARAY

13.00-17.00 Sarı-kırmızılılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutlayacak. Etkinliğe Başkan Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katılım sağlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.45 Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekip, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI 6. ULUSLARARASI YAT YARIŞLARI

11.30 25 Nisan'da Çanakkale Zafer Kupası için yarışacak ekipler 23 Nisan coşkusuyla İstanbul Boğazı'ndan uğurlanacak.

VOLEYBOL

- Fenerbahçe karşısında seride durumu 3-0'a getiren VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-siyahlı ekip, toplamda 14'üncü kez lig şampiyonluğunu elde etti.

-Efeler Ligi Play Off Final

17.00 Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta

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Kaynak: DHA

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