23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Dünya Şampiyonası'na Hazır

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası ilk maçında yarın İsrail ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 2025 Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek.

Şampiyonada 12 takım mücadele edecek. Milliler, organizasyondaki ilk maçını yarın TSİ 16.00'da İsrail ile yapacak.

Türkiye, A Grubu'nda ayrıca Kanada, Avustralya, Almanya ve Brezilya ile karşılaşacak.

Grup maçlarının ardından 18 Haziran'da çeyrek final, 19 Haziran'da yarı final, 20 Haziran'da ise final ve klasman karşılaşmaları oynanacak.