24 yıllık özlem bitti! 1. Lig\'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN BATMAN PETROLSPOR

Ligin 35. haftasında Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Sincan Belediye Ankaraspor'a konuk olan Batman Petrolspor, rakibini 3-2 yendi. Batman ekibinin gollerini 7. dakikada Kerim Frei, 78. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 90+4. dakikada Emir Alagöz attı. Ev sahibi takımın gollerini ise 41. dakikada Şahin Fıstıkcı ve 69. dakikada Samet Emre Gündüz kaydetti.

BATMAN PETROLSPOR 24 YIL ARADAN SONRA 1. LİG'DE

Bu sonuçla grupta puanını 79'a yükselten Batman Petrolspor, en yakın takipçisi Muğlaspor ile olan farkı 14 puana çıkardı. Batman ekibi, bitime 3 hafta kala grupta şampiyonluğunu ilan ederek adını 1. Lig'e yazdırdı. Batman Petrolspor, böylece 24 yıl aradan sonra 1. Lig'de mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, son olarak 2001-2002 sezonunda 1. Lig'de yer almıştı.

FERHAT NASIROĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TFF 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u yayımladığı mesajla kutladı.

Ferhat Nasıroğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Bu Zafer Hepimizin…!

Batman Petrolspor’umuzun 1. Lig’e yükselmesi, inanmış bir ruhun, kenetlenmiş bir şehrin eseridir.

Her zaman söylediğimiz gibi; Zafer, inananların oldu.

Sezon boyunca büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele eden futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve yönetimimizi yürekten tebrik ediyorum.

Takımını hiçbir koşulda yalnız bırakmayan, yağmurda, soğukta, deplasmanda ve iç sahada her zaman arkasında duran cefakâr taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler bu başarının en büyük mimarısınız.

Bu başarı sadece sportif bir yükseliş değil; aynı zamanda Batman’ımızın birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergesidir.

Bu bir son değil, yeni bir başlangıç!

Aynı inanç, aynı azim ve aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Artık Hedefimiz: Süper Lig''