24Erzincanspor, Sincan Belediye Ankaraspor Maçına Hazırlanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24 Erzincan spor, ligin 30. haftasında Sincan Belediye Ankaraspor'a konuk olacak. 6 Nisan pazar günü saat 15.00'te 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarını kendi tesislerinde yoğun bir tempoyla sürdürüyor.

Takımın teknik direktörü Yılmaz Toyran yaptığı açıklamada, geçen hafta oynanan İskenderun maçının kendileri adına oldukça iyi geçtiğini, galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu belirtti. Sincan Belediye karşılaşmasına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını vurgulayan Toyran, "Kötü mücadele edersek kaybedebiliriz, ancak asla kötü mücadele etmeyeceğiz. Biz savaşmadan kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toyran, taraftarların ve spor kamuoyunun kendisine gösterdiği güvene, ilgiye ve alakaya teşekkür ettiğini belirterek, takımın kalan maçlarda en iyi performansı sergileyerek sezonu en iyi yerde tamamlamak istediklerini ifade etti.

Öte yandan, daha önce kadro dışı bırakılan Şamil Başaran'ın, teknik ekibin raporu doğrultusunda yeniden takıma döneceği açıkladı. Takımda eksik oyuncu olarak sadece Hüsamettin Tut'un bulunduğunu belirten Toyran, deplasmanda oynayacakları zorlu karşılaşmanın ardından kendi sahalarında yine kritik maçlara devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ERZİNCAN