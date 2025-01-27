Fenerbahçe Göztepe'yi 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Göztepe'yi 3-2 Mağlup Etti

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasına konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

27.01.2025 10:20
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Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasına konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

- Fenerbahçe, Göztepe'yi 9 dakikada bulduğu 3 golle geçti

-En Nesyri gollerine devam ediyor

-Değişiklikler maçı değiştirdi

- Diego Carlos ilk kez forma giydi

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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Basketbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Göztepe'yi 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika

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