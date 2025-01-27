Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasına konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.
- Fenerbahçe, Göztepe'yi 9 dakikada bulduğu 3 golle geçti
-En Nesyri gollerine devam ediyor
-Değişiklikler maçı değiştirdi
- Diego Carlos ilk kez forma giydi
Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı.
Ara transfer döneminde transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba verdiği Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı. 30 yaşındaki futbolcunun bugün geç saatlerde İstanbul'a geleceği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, Twente maçının hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, günü izinli geçirecek.
1'İNCİ LİG
20.00 Sakaryaspor - Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
19.00 Yalovaspor Basketbol - Anadolu Efes
U20 ERKEK BUZ HOKEYİ MİLLİ TAKIMI
20.00 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) organizasyonu ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) ev sahipliğiyle düzenlenen 2025 IIHF 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası 3'üncü Klasman A Grubu ilk maçında Türkiye, Bosna Hersek ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Göztepe'yi 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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