29\'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Öncesi Basın Toplantısı Yapıldı

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ANKARA Spor Salonu'nda oynanacak 29'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'öncesi Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin'in başantrenörleri ve takım kaptanları bir basın toplantısı düzenledi.

29'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında oynanacak karşılaşmayla sahibini bulacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Son lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Opet ile iki organizasyonda da 2'nci olan ÇBK Mersin'in karşılaşacağı maçı Ali Serkan Emlek, Yücel Çilingir ve Orkun Yurttaş yönetecek. 29'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi Fenerbahçe Opet Başantrenörü Valerie Garnier, Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Alperi Onar, ÇBK Mersin Başantrenörü Victor Lapena ve ÇBK MersinTakım Kaptanı Asena Yalçın, Ankara Spor Salonu'nda bir basın toplantısı düzenledi.

ALPERİ ONAR: MAÇIN ZORLUĞUNUN FARKINDAYIZ

Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Alperi Onar, yarın Ankara'da güzel bir atmosferde maça çıkacaklarını ifade ederek, "Rakibimiz Çukurova. Çok kaliteli kadroları var. Onlara karşı oynayacağız burada. Umarım seyirciye çok güzel bir maç izletiriz. Taraftarlarımıza ve buraya gelen bütün basketbol severlere. Tabii ki zor bir maç olacak. Biz ligde karşılaştık bu maçtan önce. Ama lig uzun bir maraton. Bu tek maç üzerinden oynanan bir kupa maçı ve bu maçın zorluğunun farkındayız. Konsantrasyonumuz bu yüzden çok yüksek. Karşı takıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.

VALERIE GARNIER: KADIN BASKETBOLUNA REKLAM AÇISINDAN ÇOK İYİ OLACAK

Fenerbahçe Opet Başantrenörü Valerie Garnier yarın oynanacak müsabaka için düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

"Yarın zor bir müsabaka olacak. Öncelikle iyi bir müsabaka olmasını istiyoruz. Taraftarlara güzel bir müsabaka yaşatmak istiyoruz. Mersinle 4 gün önce oynadık ama lig maçıydı bu kupa maçı. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Öte yandan burada çok kaliteli iki takım var ve kadın basketboluna da reklam açısından çok iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki iyi olanın kazanacağı bir maç olacak ama güzel bir karşılaşma olmasını umut ediyoruz."

ASENA YALÇIN: KUPAYI 2'NCİ KEZ KAZANIP MERSİN'E GÖTÜRMEK İSTİYORUZ

ÇBK Mersin Takım Kaptanı Asena Yalçın, kupayı 2'nci kez kazanıp Mersin'e götürmek istediklerini belirterek, "4 gün önce lig maçında Fenerbahçe ile oynadık. Orada hatalarımızı görüp üzerinde çalıştık. Kupa maçlarının motivasyonu hiçbir zaman belli olmuyor. Favori olanın kazandığı olmuyor bazen. O yüzden biz elimizden geleni yapacağız ve Ankara halkına çok güzel bir basketbol izleteceğiz" dedi.

VICTOR LAPENA: TAKIMA GÜVENİYORUM

ÇBK Mersin Başantrenörü Victor Lapena ise, büyük bir maç oynayacaklarına vurgu yaparak, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Yarın çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Büyük bir maç oynayacağız. Çok güzel hazırlandık. Yeneceğimizi düşünüyoruz. Takıma güveniyorum şimdiden her iki takıma da başarılar" ifadelerinde bulundu