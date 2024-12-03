29'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Öncesi Basın Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

29'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Öncesi Basın Toplantısı Yapıldı

29\'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Öncesi Basın Toplantısı Yapıldı

Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin'in başantrenörleri ve takım kaptanları, 29'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi düzenledikleri basın toplantısında maç hakkında değerlendirmelerde bulundular.

03.12.2024 21:28  Güncelleme: 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA Spor Salonu'nda oynanacak 29'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'öncesi Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin'in başantrenörleri ve takım kaptanları bir basın toplantısı düzenledi.

29'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında oynanacak karşılaşmayla sahibini bulacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Son lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Opet ile iki organizasyonda da 2'nci olan ÇBK Mersin'in karşılaşacağı maçı Ali Serkan Emlek, Yücel Çilingir ve Orkun Yurttaş yönetecek. 29'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi Fenerbahçe Opet Başantrenörü Valerie Garnier, Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Alperi Onar, ÇBK Mersin Başantrenörü Victor Lapena ve ÇBK MersinTakım Kaptanı Asena Yalçın, Ankara Spor Salonu'nda bir basın toplantısı düzenledi.

ALPERİ ONAR: MAÇIN ZORLUĞUNUN FARKINDAYIZ

Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Alperi Onar, yarın Ankara'da güzel bir atmosferde maça çıkacaklarını ifade ederek, "Rakibimiz Çukurova. Çok kaliteli kadroları var. Onlara karşı oynayacağız burada. Umarım seyirciye çok güzel bir maç izletiriz. Taraftarlarımıza ve buraya gelen bütün basketbol severlere. Tabii ki zor bir maç olacak. Biz ligde karşılaştık bu maçtan önce. Ama lig uzun bir maraton. Bu tek maç üzerinden oynanan bir kupa maçı ve bu maçın zorluğunun farkındayız. Konsantrasyonumuz bu yüzden çok yüksek. Karşı takıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.

VALERIE GARNIER: KADIN BASKETBOLUNA REKLAM AÇISINDAN ÇOK İYİ OLACAK

Fenerbahçe Opet Başantrenörü Valerie Garnier yarın oynanacak müsabaka için düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

"Yarın zor bir müsabaka olacak. Öncelikle iyi bir müsabaka olmasını istiyoruz. Taraftarlara güzel bir müsabaka yaşatmak istiyoruz. Mersinle 4 gün önce oynadık ama lig maçıydı bu kupa maçı. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Öte yandan burada çok kaliteli iki takım var ve kadın basketboluna da reklam açısından çok iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki iyi olanın kazanacağı bir maç olacak ama güzel bir karşılaşma olmasını umut ediyoruz."

ASENA YALÇIN: KUPAYI 2'NCİ KEZ KAZANIP MERSİN'E GÖTÜRMEK İSTİYORUZ

ÇBK Mersin Takım Kaptanı Asena Yalçın, kupayı 2'nci kez kazanıp Mersin'e götürmek istediklerini belirterek, "4 gün önce lig maçında Fenerbahçe ile oynadık. Orada hatalarımızı görüp üzerinde çalıştık. Kupa maçlarının motivasyonu hiçbir zaman belli olmuyor. Favori olanın kazandığı olmuyor bazen. O yüzden biz elimizden geleni yapacağız ve Ankara halkına çok güzel bir basketbol izleteceğiz" dedi.

VICTOR LAPENA: TAKIMA GÜVENİYORUM

ÇBK Mersin Başantrenörü Victor Lapena ise, büyük bir maç oynayacaklarına vurgu yaparak, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Yarın çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Büyük bir maç oynayacağız. Çok güzel hazırlandık. Yeneceğimizi düşünüyoruz. Takıma güveniyorum şimdiden her iki takıma da başarılar" ifadelerinde bulundu

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Fenerbahçe, Basketbol, Etkinlik, Mersin, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 29'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Öncesi Basın Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
19:51 Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
09:47 Masterchef’te korku dolu anlar Beyza bir anda yere yığılıp kaldı Masterchef'te korku dolu anlar! Beyza bir anda yere yığılıp kaldı
09:41 Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor
09:33 Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 23:10:19. #1.12#
SON DAKİKA: 29'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Öncesi Basın Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.