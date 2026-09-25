3. Lig'de Erciyes 38 FK-Kırıkkale FK maçında Muhammet Kantaroğlu düdük çalacak - Son Dakika
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3. Lig'de Erciyes 38 FK-Kırıkkale FK maçında Muhammet Kantaroğlu düdük çalacak

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3. Lig\'de Erciyes 38 FK-Kırıkkale FK maçında Muhammet Kantaroğlu düdük çalacak
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3. Lig 3. Grup 4. haftasında Erciyes 38 FK, sahasında Kırıkkale FK'yı konuk edecek. 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 15.30'da Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanacak maçı Muhammet Kantaroğlu yönetecek; Erciyes 7 puanla 6., Kırıkkale 1 puanla 15. sırada.

3. Lig 3. Grup'un 4. haftasında Erciyes 38 FK ile Kırıkkale FK arasında oynanacak karşılaşmayı Muhammet Kantaroğlu yönetecek.

3. Lig 3. Grup'ta 4. hafta karşılaşmasında Erciyes 38 FK, sahasında Kırıkkale FK'yı konuk edecek. Karşılaşmanın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 15.30'da başlayacak mücadelede Muhammet Kantaroğlu düdük çalacak. Kantaroğlu'nun yardımcılıklarını Furkan Ogün Demir ve Ayşe Nida Portakal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hamza Kanra olacak.

Ligde geride kalan 3 haftada yenilgi almayan Erciyes 38 FK, topladığı 7 puanla 6. sırada bulunuyor. Kırıkkale FK ise 1 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkKırıkkaleErciyesKayseriFutbolPazarSporSon Dakika

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