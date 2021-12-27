3 Temmuz: Yargıtay, 'futbolda şike davası'nda verilen beraat kararlarını onadı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, "futbolda şike davası" olarak bilinen davada eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkındaki beraat kararlarını onadı.

5. Ceza Dairesi, 36 sanıklı davadan dosyası ayrılan Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi'nin beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararına karşı, Trabzon Kulübü Derneği'nin temyiz istemini bugün karara bağladı. Böylece 3 Temmuz 2011'de başlayan yargılama süreci sona erdi.

Yargıtay'ın kararını, eski Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu Twitter hesabından kamuoyuna duyurdu:

Fenerbahçe: Şimdi hesap zamanı

Fenerbahçe Spor Kulübü de Twitter hesabından açıklama yaptı:

Yargıtay kararında, iletişimin tespiti kararlarının ardından alınan ses kayıtlarının Aziz Yıldırım tarafından kabul edildiği ancak Yıldırım'ın bu ikrarının hukuka uygun şekilde tespit edilmediği belirtildi.

Kararda, bu nedenle iletişimin tespiti kararlarının, delil olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi:

"Hukuka aykırı nitelikteki bu deliller dışlanarak mevcut delillerin değerlendirilmesi suretiyle Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun atılı şike ve teşvik primi suçlarından mahkumiyetlerine dair hükümlerin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 323/1 maddesi gereğince iptali ve hükümlülerin isnat edilen suçlardan beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararlarında bir isabetsizlik görülmemiştir."

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, diğer sanık Selim Kımıl hakkında Giresun FM'in sahibi Mustafa Cici'ye yönelik tehdit suçundan verilen mahkumiyet hükmünün temyizini de karara bağladı. Daire, Kımıl'ın avukatının temyiz istemini reddederek tehdit suçundan mahkumiyet kararını onadı.

Ne olmuştu?

Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talimatıyla 3 Temmuz 2011'de başlayan soruşturma ve 2 Temmuz 2012'de sonuçlanan davada hapis cezası aldı, bu cezalar da Yargıtay tarafından onandı.

Yıldırım, kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğunu kaydederek 2014'te yeniden yargılanma talebinde bulundu. Bu talep, 23 Haziran 2015'te kabul edildi.

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama sonunda, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve 36 sanığın, "şike yapmak" ve "örgüt kurmak" suçlamasından beraatine karar verdi.

Ancak Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, 2 Ocak'ta temyiz incelemesini tamamlayarak İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararlarını "usul eksikliği" nedeniyle bozdu.

36 sanık hakkında verilen beraat kararlarının usulden bozulduğu dava 16 Temmuz'da yeniden görülmeye başlanmıştı.