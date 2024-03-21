Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye "Şikeci" diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye "Şikeci" diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt

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AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in, Beşiktaş ve Fenerbahçe için 'şikeci' ifadesini kullanmasına, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan sert yanıt geldi. Yıldırım, "Fenerbahçe'ye parmak sallayan, FETÖ Kumpasından medet uman, şike kumpasına sarılan siyasiler bilmelidir ki 15 Temmuz'da milletin kananına giren, kendisine millet adına emanet edilen silahları milletine ve onun temsilcisi TBMM'ye ve Cumhurbaşkanına çevirenlerle aynı yola girmişlerdir" dedi.

21.03.2024 15:33  Güncelleme: 16:06
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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camia için "şikeci" yorumu yapan AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'e çok sert tepki gösterdi. Yıldırım "Fenerbahçe'ye parmak sallayan, FETÖ Kumpasından medet uman, şike kumpasına sarılan siyasiler bilmelidir ki 15 Temmuz'da milletin kananına giren, kendisine millet adına emanet edilen silahları milletine ve onun temsilcisi TBMM'ye ve Cumhurbaşkanına çevirenlerle aynı yola girmişlerdir" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Trabzonspor Kulübü'nün düzenlediği basın toplantısına katılan AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in Beşiktaş ve Fenerbahçe için "UEFA'nın sitesinde güncel olarak hâlâ Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullanması tartışmaları daha da alevlendirmişti.

"2010-11 ŞAMPİYONLUK KUPASI MÜZEMİZDE"

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Genç'in bu sözlerine yaptığı açıklamayla sert bir yanıt verdi. Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları adına yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Trabzonlu siyasetçiler temsil ettikleri partinin ismi ne olursa olsun kendilerini destekleyen kitleleri yanıltıyor, toplumsal kutuplaşmaya sebep olup, çatışma ortamı yaratıyor. Söz konusu siyasetçilerin; "2010-2011 Şampiyonluk Kupası kimde biliyoruz" şeklindeki hedefi açık söylemleri de"Bir gün hukuk tecelli ettiğinde kupa müzemize gelecek" söylemleri de açıkça geniş kitlelere söylenen büyük bir yalandır.2010-2011 şampiyonluk kupasının Trabzonspor'a verilmesine yönelik TFF Yönetim Kurulu'na yapılan başvuru önce TFF Yönetim Kurulu, ardından da TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiştir. Bu karara karşı AİHM'e yapılan başvuru da reddedilmiştir. Aynı konuda UEFA'ya yapılan başvuru UEFA, ardından CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. FİFA'ya yapılan başvuru FİFA, ardından CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Bu şekilde 2010-2011 şampiyonunun Fenerbahçe Spor Kulübü olduğu futbolu düzenleyen ulusal ve uluslararası kuruluşların kararları ve bu kararlara karşı yapılan hukuki başvuruları reddeden CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi Kararları ile de kesinleşmiştir. 2010-2011 şampiyonluk kupasını bir yerlerde aramak da hukuki başvuru yolları ile geri alınabileceğini beklemek de boşa vakit kaybıdır. İster oy elde etmek için, ister başka bir amaçla bu yalanlar ile kitleleri oylamak da kandırmak da ahlaksızlıktır. 2010-2011 şampiyonluk kupası sonsuza dek müzemizde olacaktır ve ziyarete açıktır.

Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye 'Şikeci' diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt
AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç.

"TAMAMEN SPEKÜLATİF YALANLAR"

UEFA'nın Disipline ilişkin vermiş olduğu, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından onanan kararlara karşı olağan bir yargı yolu bulunmadığından, sonrasında ise ulusal mahkemelerce verilen beraat kararları 11 yıl sonra kesinleştiğinden bir müracaatta bulunulamamıştır. Bu konuyu ağzına pelesenk edenler de bu imkansızlığı çok iyi bilmektedir. Ancak kamuoyundan ısrarla saklanan gerçek ise Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hakkında UEFA tarafından verilen disiplin kararlarının TFF'nin yönetsel kararlarına dayandırıldığıdır. Bu husus UEFA'nın yargı süreçlerinde sunduğu yazılı deliller ile sabittir. Bunun içindir ki Fenerbahçe Spor Kulübü, UEFA tarafından verilen disiplin kararlarının mali sonuçlarının tazmini talebi ile TFF aleyhine dava açmıştır. Açılan bu davada verilecek karar ile UEFA tarafından TFF yönetsel kararlarına dayandırılan disiplin uygulamalarının haksızlığı yargı kararı ile ortaya çıkacaktır. Döneminin TFF yönetiminin FETÖ'cu unsurları tarafından Fenerbahçe'nin UEFA'dan disiplin cezası alması sağlanmış olup, Türk Yargısı bunun kurumsal sorumluluğu hakkında bir karar verecektir. Bu itibarla "Fenerbahçe, UEFA'dan ceza aldı, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi bu kararı onayladı. Fenerbahçe bu karara karşı bir şey yapamadı" şeklindeki söylemler, halen sürmekte olan davalar karşısında içi boş, tamamen spekülatif bir yalandır.

"TRABZONSPOR HİMMET İLE BERAAT ETMİŞTİR"

Fenerbahçe bağlılarından hiçbiri sözde şike suçlamaları ile ilgili olarak UEFA'dan bir disiplin cezası almamıştır. TFF tarafından verilen disiplin cezaları ise AİHM'nin Ekşioğlu&Mosturoğlu kararı ile kaldırılmıştır. Netice olarak, söz konusu sürece ilişkin Fenerbahçe bağlılarından hiç kimse disiplin cezası almamıştır.

"BERAAT KARARLARI ONANARAK KESİNLEŞMİŞTİR"

Sözde şike süreci sonunda Fenerbahçe bağlılarının tamamı toplamda iki kez beraat etmiş ve beraat kararları Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiştir. Fenerbahçe bağlılarının beraat kararları ile süreç içerisinde yargılanan Trabzonspor bağlılarının beraat kararları CMK'nın aynı maddesine dayanmaktadır ve aralarında fark bulunmamaktadır. Aradaki tek fark Trabzonspor bağlılarının FETÖ terör örgütünün hakim olduğu mahkemeden "himmet" karşılığı (bu hususu mahkeme kararı ile sabittir) beraat etmiş olduğudur. 3 Temmuz şike sürecinin FETÖ Kumpası olduğu, FETÖ Çatı Davası Gerekçeli Kararı, Ergenekon Davası Gerekçeli Kararı, Kumpasın faili emniyet mensupları hakkında verilen Gerekçeli Mahkeme Kararı ve Kumpas faili yargı mensupları hakkında hazırlanan iddianame ile sabittir. Mahkeme kararlarının bağlayıcılığı başta Anayasa olmak üzere ilgili yasa düzenlemelerinin gereğidir.

"FETÖ'YÜ VE SUÇLUYU ÖVÜYORLAR"

FETÖ Kumpası olduğu yargı kararı ile sabit, sözde şike davasında verilen mahkeme kararından hala medet umanlar, cumhuriyetin mahkemelerinin Fenerbahçe ve bağlılarıyla ilgili vermiş olduğu kararları görmezden gelenler FETÖ Terör Örgütü mensuplarını ve eylemlerini yani suçu ve suçluyu övdüklerini bilmelidir. Bunların gittiği yol kendilerinden önce gidenlerin gittikleri gibi doğru bir yol değildir. Yalan söyledikleri kitle de söz konusu siyasetçilerin çobanlık yaptığı bir sürü değildir.

Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye 'Şikeci' diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım.

"FENERBAHÇE'Yİ FETÖ ÜZERİNDEN KARALAMAK AHMAKLIKTIR"

Bilinmelidir ki yabancı istihbarat örgütlerinin kullanışlı aparatı olan, FETÖ'nün amacı; ülkemizde, Anayasal Düzeni Değiştirmek ve kendi düşüncesini ülke yönetiminde hakim kılmaktır. FETÖ'nün baş yapıtı olan 3 Temmuz Kumpasının amacı da toplumun büyük kesimlerini karşı karşıya getirmek, çatıştırmak, bu yolla onarılmaz fay hatları yaratmaktır. Bugün de bu örgütün kalan artıklarının ve renklendirilmiş kriptolarının amacı benzerdir. Sportif rekabet uğrunda bu konuda söylenen bilinçsiz açıklamalar sadece FETÖ'nün değirmenine su taşımaktadır. FETÖ'den maddi manevi büyük zararlar görmüş, FETÖ'ye karşı mücadeleye bayraktarlık ve öncülük yapmış camiamızı FETÖ üzerinden karalamak ahmaklıktır. FETÖ'den yarar gören, sportif rekabette avantaj elde edenler edebi ile susmalı, bizi zorla konuşturmamalıdır. Bugün Trabzon'da yaşanan olaylar üzerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor camialarını çatıştırmak için benzer şekilde provokatif eylem ve söylemlerde bulunan, parmak sallayıp, büyük camiaları tehdit edenlerin de amacı ve nihai hedefi de aynıdır. FETÖ Kumpası üzerinden bugüne kadar camiamıza yapılan saldırılara hukuk yolu ile mahkemelerde cevabımızı verdik. FETÖ artıklarına ve kripto mensuplarına ihtarımızdır: Sessizliğimiz ve suskunluğumuz toplumsal barışın korunması, 3 Temmuz Kumpasının toplum üzerinde yarattığı tahribatın etkilerini gidermeye yöneliktir. Ortaya atılan her iddiaya, söylenen her söze bir cevabımız vardır ve gerekli gördüğümüz her durumda gerekli cevabı da vereceğiz. Bizi tasfiye ettiğini, bu şekilde sesimizi kısabileceğini hayal edenler bilmelidir ki Silivri Zindanı'nda haykıran, hayatları pahasına haklılıklarını ve kulübümüzü savunan bizler asla bu konuda susmayacağız.

"RAPORU OKUYARAK FİKİR SAHİBİ OLABİLİR"

Gerçekler reddedilmez bir şekilde ortadadır. Ortaya çıkmayan gerçeklerin de bir gün ortaya çıkma huyu vardır. Fenerbahçe'ye FETÖ'nün baş yapıtı olan şike kumpası üzerinden parmak sallayanlar bilmelidir ki kendilerinden önce Fenerbahçe'ye parmak sallayanların büyük bölümü FETÖ mensuplarının tutulduğu cezaevi koğuşlarında bugün hayatlarını sürdürmektedirler. Bir bölümü ise vatansız olarak firardadır. Fenerbahçe'ye parmak sallayan, FETÖ Kumpasından medet uman, şike kumpasına sarılan siyasiler bilmelidir ki 15 Temmuz'da milletin kananına giren, kendisine millet adına emanet edilen silahları milletine ve onun temsilcisi TBMM'ye ve Cumhurbaşkanına çevirenlerle aynı yola girmişlerdir. Özellikle Ahmet Metin Genç'e söylemek isteriz ki, yok sayıp görmezden geldiği Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararları kendisi için yeterli gelmiyorsa, Ankara Beştepe'de, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın çalışma masası üzerinde duran, "15 Temmuz'a Giden Yol" başlıklı raporu, T.C. İç İşleri Bakanlığında Sayın Bakanın çalışma masası üzerinde duran raporları okuyarak bir fikir sahibi olabilir."

Aziz Yıldırım\'dan, Fenerbahçe\'ye "Şikeci" diyen AK Parti\'nin Trabzon adayına sert yanıt

Fenerbahçe, Metin Genç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye 'Şikeci' diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt - Son Dakika

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