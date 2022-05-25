BBC araştırması 4 futbolcunun nasıl 'pozisyon şikesine' karıştığını ortaya koydu

BBC'nin gizli çekimlerin de dahil olduğu araştırması, futbol dünyası içindeki iki kardeşin, "pozisyon şikesi" için futbolcu ayarladığını ortaya çıkardı.

Hermes N'Goy ve futbolcu olan kardeşi Emile N'Goy, üç Avrupalı futbolcu ile şike görüşmesi yaparken görüntülendi.

Pozisyon şikesi, suça ortak olan futbolcunun maçla ilgili bahisleri manipüle etmek için örneğin kırmızı ve sarı kart görmesini kapsıyor.

Futbolda bir futbolcunun gördüğü kırmızı ya da sarı kart dahil hemen her şey üzerine bahis oynanabiliyor.

BBC Galler Servisi'nin araştırmasında, görüşmeyi yürüten Hermes N'Goy, pozisyon şikesinin çok ciddi olmadığını vurgulamak için, "Bir maçı kaybetmek için çalışmanız gerekmiyor. Maç sonucu ayarlamak gibi değil bu, çok küçük, fark edilemez" diyor.

BBC'nin Emile N'Goy hakkında aldığı şike ihbarı sonucu başlattığı araştırmada gazeteciler 20 aylık bir süre boyunca onu ve kardeşi Hermes N'Goy ile yaptığı görüşmeleri gizli kayda aldı.

Kimliklerini gizleyen gazeteciler, kara borsadan elde ettikleri paraları bu tür bahislere yatırmak isteyen kişiler oldukları konusunda N'Goy kardeşleri ikna ettiler.

Pozisyon şikesi için yapılan Kent'teki bir otelde yapılan görüşmeye Avrupalı futbolcular, Idris Laib, Jean-Francois Mbuba ve Julien Vercauteren da yer aldı.

Hermes'in bulduğu bu üç oyuncu Fransa ve Belçika'daki yerel alt liglerde oynuyordu.

Kırmızı kart için 2 bin euro

Kayda alınan görüşmede oyunculardan biri daha önce teknik direktörle birlikte bu tür bir şikeye karıştığını söylüyor.

Kayıttaki üç oyuncu da daha önce pozisyon şikesi yaptıklarını kabul ediyor.

Oyunculardan biri karşılık olarak nakit para alması gerektiğini söylüyor.

Eski bir futbolcu olan Hermes N'Goy, gazetecilerle yaptığı kayda alınan bir başka görüşmede, kırmızı kart için 2 bin euro, sarı kart için 1000 euro bedel biçiyor.

Taç atışı ve frikik gibi pozisyonlar için ise 500 euro istiyor.

Hermes, oyunculara 20 ila 25 euro yıllık gelir elde edebileceklerini de söylüyor.

BBC muhabirleri, oyunculara özellikle, "Kimseyi zorlamaya çalışmıyoruz. Eğer bundan mutlu değilse, buna katılmasını istemiyoruz" da dedi.

Üç oyuncu da pozisyon şikesi yapmayı kabul ettiklerini söyledi.

Hermes N'Goy konuşmalarda iki oyuncu ve takım sorumlusunu daha ayarlamayı önerdi. Takım çalışanlarının organizasyonu yürüteceğini, bu kişilerden birinin daha önce Milan'da çalıştığını da iddia etti.

Gazetecilerin bu kişinin Milan'dayken şikeye karışıp karışmadığı sorusuna Hermes, "Hayır başka bir kulüpteyken yaptı" yanıtını verdi.

'Gerçek sahtekarlıklar alt seviye liglerde'

Para ile ilgili anlaşmanın yapılacağını düşündüğü bir randevuya gelen Hermes burada BBC muhabiri Wyre Davies ile karşılaştı.

Şike iddialarını reddeden Hermes N'Goy daha sonra BBC ile temasa geçti ve kardeşi dahil diğer 4 oyuncunun da iddiayı reddettiğini söyledi.

BBC'nin bireysel olarak temasa geçtiği oyuncular iddialara yanıt vermedi.

Bu oyuncuların oynadıkları kulüplerde pozisyon şikesi yaptıklarına dair kanıtlanmış bir bilgi bulunmuyor.

Spor hukuku uzmanı olan Kevin Carpenter bu tür şikelerin 7 yıla kadar futboldan men cezası olduğunu söylüyor. Carpenter, bunun kariyer sonu anlamına geldiğini kaydediyor.

Carpenter, "Elbette futbolun üst seviyeleri için de bir şeyler duyuyoruz. Ama aslında alt seviyelere indiğimizde, gerçek sahtekarlıkların orada olduğu görülüyor" diyor.