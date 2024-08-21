3. Uluslararası Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisiklet Yarışı - Son Dakika
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Spor

3. Uluslararası Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisiklet Yarışı

Pedallar spor, sağlık ve sürdürülebilirlik için dönecek temasıyla düzenlenecek olan 3. Uluslararası Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisiklet Yarışı, 25 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Ankara'da düzenlenecek olan yarışta 34 ülkeden yaklaşık 1500 sporcu, 90.7 kilometrelik parkurda dereceye girmek için yarışacak. Organizasyon, bisiklet sporunun geliştirilmesi, karbon salınımının azaltılması, spor turizmi ve sağlıklı yaşam konularına dikkat çekecek.

21.08.2024 15:51
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3. Uluslararası Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisiklet Yarışı, "Pedallar spor, sağlık ve sürdürülebilirlik için dönecek" temasıyla 25 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla gerçekleşecek gran fondo serisinin Ankara etabı, Bilkent Center'dan start alacak.

Organizasyonda 34 ülkeden yaklaşık 1500 sporcu, 90.7 kilometrelik parkurda dereceye girmek için pedal çevirecek.

Katılımcılar için kısa parkurun da yer alacağı organizasyon ile bisiklet sporunu yerel ve küresel ölçekte geliştirmenin yanı sıra karbon salınımının azaltılmasının önemine, spor turizmine ve sağlıklı yaşama dikkat çekilecek.

Kaynak: AA

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