30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

03.07.2022 14:33
30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

- 30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı Plastik borulardan yapılan aletlerde çalışarak Kayseri şampiyonu oldular Çocukların hedefi NBA'de oynamak Sportif Eğitim Uzmanı Ömer Demir: "Fırsat verilirse hangi dalda olursa olsun büyük cevherlerin çıkabileceğini gösterdik" Kayseri'nin 30 bin...

- 30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

Plastik borulardan yapılan aletlerde çalışarak Kayseri şampiyonu oldular

Çocukların hedefi NBA'de oynamak

Sportif Eğitim Uzmanı Ömer Demir:

"Fırsat verilirse hangi dalda olursa olsun büyük cevherlerin çıkabileceğini gösterdik"

KAYSERİ - Kayseri'nin 30 bin nüfuslu Bünyan ilçesindeki Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Basketbol Takımı, Kayseri şampiyonu olurken Türkiye finallerinde ise ilk 4'e girdi. Antrenmanlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Ömer Demir nezaretinde kısıtlı imkanlarla yapan takım oyuncularının hedefi ise NBA'de oynamak.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Basketbol Takımı, küçük erkekler kategorisinde Kayseri şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmayı başardı. Takım, Denizli'de düzenlenen ve 8 takımın yarıştığı turnuvada ise ilk 4'e girerek büyük başarı yakaladı. Plastik borularla antrenmanlarını aralıksız sürdüren takım oyuncuları, kendilerini daha da geliştirerek Amerikan Basketbol Ligi olan NBA'de oynamak istiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Ömer Demir, başarıya nasıl gittiklerini anlatarak, "2021-2022 eğitim yılının başlamasıyla beraber minikler ve küçük erkekler kategorisinde basketbol müsabakalarına çıktı. Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu ile Kayseri birinciliği elde ettik. Aynı şekilde Atatürk İlkokulu ile de minikler kategorisinde Kayseri Şampiyonluğunu elde ettik. Küçük erkeklerde ulusal bazda müsabakalar olacağı için onlar önce Kayseri'yi temsilen 2022 yılında Sivas'a grup müsabakaları için gittik ve birinciliği elde ettik. Kırşehir'de Kayseri'yi temsilen Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazandık. Kırşehir'de de Kayseri'yi başarıyla temsil ettik ve Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu adına katıldığımız turnuvayı birincilikle neticelendirdik ve Türkiye'de 8 takım arasına katılmaya hak kazandık. Denizli'deki Türkiye finallerinde 8 takım içerisinde ilk 4'e girdik. Bünyan ilçesinden çıkardığımız takımla Türkiye dördüncülüğü elde ettik" ifadelerini kullandı.

"Her birimizin memlekete borcu var"

Hedefleri hakkında da konuşan Demir, "Çocuklarımıza kendimizi adadık. Bunun en büyük sebebi de bu memlekete hepimizin borcu olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsi bizim evlatlarımız. Anadolu'nun göbeğinde fırsat verilirse hangi dalda olursa olsun çok büyük cevherlerin çıkabileceğini bir nebze de olsa gösterebildiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefimizin en önemlisi; çocuklarımıza şampiyonluktan daha önemli olan, bu ülkenin bir bireyi oldukları bilinciyle milli ve manevi duygularımızdan asla taviz vermeden bu ülkeye sahip çıkma duygusunu çocuklarımıza işletebilirsek o zaman şampiyon oluruz" dedi.

Hedefinin NBA'de oynamak olduğunu söyleyen takım oyuncusu Bekir Başdemir ise; "Sabah, akşam demeden her gün antrenman yaptık. Çünkü bir hedefimiz vardı. Allah'ın izniyle Türkiye derecesi elde ettik. Hedefim basketbolcu olarak NBA'ye gitmek istiyorum" diye konuştu. Takım oyuncusu Yusuf Efe Akpınar da ileride basketbolcu olmak istediğini belirtti.

YORUMLAR
500
Kayseri'de balık av sezonu başladı Kayseri'de balık av sezonu başladı
Kaynak: İHA

Ömer Demir, Plastik, Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 14:47:09. #1.12#
SON DAKİKA: 30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement