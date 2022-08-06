Galatasaray'dan tarihe geçecek hamleler! Dünya, 35 dakikada gelen iki yıldız transferi konuşuyor - Son Dakika
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Galatasaray'dan tarihe geçecek hamleler! Dünya, 35 dakikada gelen iki yıldız transferi konuşuyor

06.08.2022 22:36

Galatasaray, 35 dakika arayla yıldız futbolcular Dries Mertens ve Lucas Torrerira'yı KAP'a bildirmesiyle sosyal medyada gündem oldu. Tüm dünyadan futbolseverler sarı-kırmızılıların transferlerdeki başarısını takip ederken, Galatasaray taraftarları ise mutluluktan mest oldu.

Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi bir kadroyla girmeye hazırlanan Galatasaray, Seferovic ve Oliveira gibi yıldızların ardından, dünyaca ünlü futbolcular Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı da kadrosuna kattı.

MERTENS VE TORREIRA İLE İLGİLİ BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Galatasaray'ın 35 dakikada arayla Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı açıklaması tüm dünyadan futbolseverlerin dikkatini çekti. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, transferlerle ilgili binlerce paylaşım yapıldı.

Mertens ve Torreira transferi 35 dakika arayla açıklandı! Tüm dünya şaşkınlıkla Galatasaray'ı izliyor
Mertens ve Torreira transferi 35 dakika arayla açıklandı! Tüm dünya şaşkınlıkla Galatasaray'ı izliyor
Mertens ve Torreira transferi 35 dakika arayla açıklandı! Tüm dünya şaşkınlıkla Galatasaray'ı izliyor
Mertens ve Torreira transferi 35 dakika arayla açıklandı! Tüm dünya şaşkınlıkla Galatasaray'ı izliyor
Mertens ve Torreira transferi 35 dakika arayla açıklandı! Tüm dünya şaşkınlıkla Galatasaray'ı izliyor

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Kariyerine sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera gibi ülkesinin Montevideo Wanderers takımında başlayan Torreira, 2014'te İtalya temsilcisi Pescara'ya katıldı. Bir sezon sonra Sampdoria'ya geçen 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 2018'de 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiltere'nin Arsenal takımına transfer oldu. Uruguay Milli Takımı'nın da formasını giyen Torreira, 2020-2021 sezonunu İspanya'nın Atletico Madrid, 2021-2022 sezonunu ise İtalya'nın Fiorentina takımlarında kiralık olarak geçirdi.

Mertens ve Torreira transferi 35 dakika arayla açıklandı! Tüm dünya şaşkınlıkla Galatasaray'ı izliyor

DRIES MERTENS KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Anderlecht'te başlayan Mertens, altyapıda KAA Gent'e transfer oldu. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın AGOVV takımına geçti. 2009'da bu kez Utrecht'in yolunu turan Mertens, 2 sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı. Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu. Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı ve 113 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.

Mertens ve Torreira transferi 35 dakika arayla açıklandı! Tüm dünya şaşkınlıkla Galatasaray'ı izliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu. Kulüp kariyerinde toplam 682 resmi maça çıkan Mertens, 246 kez fileleri havalandırdı. Belçika Milli Takımı'nın da formasını 105 kez terleten 35 yaşındaki oyuncu, 21 kez ağları sarstı.

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Lucas Torreira, Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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