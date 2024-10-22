36. The Bodrum Cup Yarışları Başladı - Son Dakika
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36. The Bodrum Cup Yarışları Başladı

36. The Bodrum Cup Yarışları Başladı

Bodrum'da bu yıl 36.'sı gerçekleştirilen Maximiles Black The Bodrum Cup yarışlarının startı verildi. 150 tekne ve yaklaşık 2 bin yarışçının katıldığı etkinlikte, hayatını kaybeden Bodrum'un sevilen isimlerinden Arif Yılmaz için denize çelenk bırakıldı.

22.10.2024 14:19  Güncelleme: 14:25
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Bodrum'da bu yıl 36'cısı gerçekleştirilen Maximiles Black The Bodrum Cup yarışlarında günün ilk startı verildi.

Bodrum açıklarından verilen start törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Komite Başkanı Süleyman Uysal, yarışçılar ve katılımcılar katıldı. Karaada yakınlarında yelkenli tekne üzerinden protokol üyeleri, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Bodrum'un sevilen isimlerinden Arif Yılmaz için denize çelenk bıraktı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte 36. The Bodrum Cup yelken yarışlarının Bodrum-Karaada etabıyla 5 gün sürecek olan yarış başladı. Bu kapsamda, ilk etap yarışına 150 tekne ve yaklaşık 2 binin üzerinde yarışçı katıldı. Öte yandan 36 yıldır dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum'da bir araya getiren uluslararası deniz festivali The Bodrum Cup'ta dün heyecanla beklenen kampana çaldı. Kampana töreni, Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Maximiles Black Yarış Merkezi'nde gerçekleşti.

Süleyman Uysal: "Ülkemizin gururu olan bir organizasyon yaptığımızı düşünüyoruz"

Yaklaşık 2 bin yarışçının denizde olduğunu söyleyen The Bodrum Cup Komite Başkanı Süleyman Uysal, "Bu yıl 36. The Bodrum Cup'ı başlatıyoruz. 36 yıldır kesintisiz yarışıyoruz ve bu yıl 102 yat kayıt yaptırdı. 38 yat yarışçılarımızı izliyor olacak, dolayısıyla 150 unsurumuzla deniz üzerinde olacağız. Bu etabımız iz bırakanlar etabı, The Bodrum Cup'ta bizim grubumuzda vefat etmiş insanları andığımız bir gün. Bu yıl maalesef sevgili Arif Yılmaz'ı kaybettik ve onun adına bir çelenk töreniyle başlayacak. Bu yıl ilk defa yaptığımız bir etabımız var. Tüm yatlar Karaada'yı dönecekler ve Bodrum'un en hızlı yatını seçiyor olacağız. Bu rekor tekrar kırılana kadar kupanın sahibi olacaklar. Yüzde 35 bandında yabancı katılım sayısını yakaladık. İki türlü yabancı kategorimiz var hem Türkiye'ye gelip yat kiralayanlar hem de yurt dışından kendi yatlarıyla gelip yarışa katılan yatlarımız var. Yatlarda ortalamayı aldığımızda 10 sporcunun yatlarda olduğunu düşünüyoruz, çok büyük yatlarda 22-23 kişinin yarıştığı yatçılarımız var. Çok ufak yatlarda 3 kişinin yarıştığı yatlarımız var. Türkiye Yelken Federasyonu kurallarına göre minimum 3 yarışçının yatta olması gerekiyor. Biz ortalama 10 kişi olarak hesaplıyoruz. Bu da yaklaşık 2 bin yarışçının deniz üzerinde olduğu yaklaşık 6 bin kişinin de gün ve gün seyre çıktığı bir organizasyon yapıyoruz. Ülkemizin gururu bir organizasyon yaptığımızı düşünüyoruz. 36 yıldır kesintisiz yarışmanın bize verdiği gurur var, dolayısıyla çok mutluyuz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 36. The Bodrum Cup Yarışları Başladı - Son Dakika

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