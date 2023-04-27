39 yaşındaki Ricardo Quaresma, 2024 yılında yeşil sahalara veda edecek - Son Dakika
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39 yaşındaki Ricardo Quaresma, 2024 yılında yeşil sahalara veda edecek

27.04.2023 10:41

1 Temmuz 2022'den bu yana kulüpsüz olan eski Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma, 1 yıl sonra yeşil sahalara veda edeceğini belirtti. 39 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Kendimi bir yıl daha devam edebilecek durumda hissediyorum ve sonra futbola veda edeceğim." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş taraftarının sevgilisi Ricardo Quaresma geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, futbolu bırakacağı tarihi verdi.

"1 YIL DAHA DEVAM EDEBİLECEK DURUMDAYIM"

Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Quaresma, "En az bir yıl daha devam edebilirim. Hayallerimi gerçekleştirmeye devam ediyorum. Kendimi bir yıl daha devam edebilecek durumda hissediyorum ve sonra futbola veda edeceğim." ifadelerini kullandı.

"PEPE HALA DÜNYANIN EN İYİ STOPERLERİNDEN BİRİ"

40 yaşında Porto ile yeni sözleşme imzalayan Pepe ile ilgili de açıklama yapan Quaresma, "Pepe adına mutluyum. Bunu birkaç kez söyledim, bu yaşta hala dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Onu tanıyan herkes onun çok azimli biri olduğunu bilir. 40 yaşında olması ve en iyi oyuncularla birlikte futbol oynaması inanılmaz. Onun adına mutluyum. Ben de hâlâ neler yapabileceğimi biliyorum ve umarım bir yıl daha oynarım." dedi.

39 yaşındaki Ricardo Quaresma, 2024 yılında futbolu bırakacak
39 yaşındaki Ricardo Quaresma, 2024 yılında futbolu bırakacak
39 yaşındaki Ricardo Quaresma, 2024 yılında futbolu bırakacak
39 yaşındaki Ricardo Quaresma, 2024 yılında futbolu bırakacak
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39 yaşındaki Ricardo Quaresma, 2024 yılında futbolu bırakacak 39 yaşındaki Ricardo Quaresma, 2024 yılında futbolu bırakacak

Portekiz, Beşiktaş, O Jogo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 39 yaşındaki Ricardo Quaresma, 2024 yılında yeşil sahalara veda edecek - Son Dakika


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