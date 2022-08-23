Antalyasporlu Atakan, kıtalararası şampiyon

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 34. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, dünyanın beş kıtasından 2 bin 400'ü aşkın yüzücünün katılımı ile İstanbul 'da düzenlendi. Yarışlara katılan sporcular Asya 'dan Avrupa'ya yüzerek "Kıtalararası Yüzücü" unvanı kazandı. Yarışa katılan Antalyaspor yüzme takımı sporcusu Atakan Ercan 'Kıtalararası Yüzücü' unvanını elde etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

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