Antalyasporlu Atakan, kıtalararası şampiyon - Son Dakika
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Antalyasporlu Atakan, kıtalararası şampiyon

23.08.2022 12:40
Antalyasporlu Atakan, kıtalararası şampiyon

4. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Antalyaspor yüzme takımı sporcusu Atakan Ercan, 'Kıtalararası Yüzücü' unvanını kazandı.

4. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Antalyaspor yüzme takımı sporcusu Atakan Ercan, 'Kıtalararası Yüzücü' unvanını kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 34. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, dünyanın beş kıtasından 2 bin 400'ü aşkın yüzücünün katılımı ile İstanbul'da düzenlendi. Yarışlara katılan sporcular Asya'dan Avrupa'ya yüzerek "Kıtalararası Yüzücü" unvanı kazandı. Yarışa katılan Antalyaspor yüzme takımı sporcusu Atakan Ercan 'Kıtalararası Yüzücü' unvanını elde etti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyasporlu Atakan, kıtalararası şampiyon - Son Dakika

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